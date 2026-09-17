W skrócie Na lotnisku wojskowym w Rostowie doszło do ataku ukraińskich dronów, w wyniku którego uszkodzone zostały samoloty Antonow i śmigłowce.

Wołodymyr Zełenski podziękował żołnierzom za przeprowadzenie skutecznej operacji oraz podkreślił codzienną odpowiedź na rosyjską agresję.

Rostów był już wcześniej celem ukraińskich ataków, a po rozpoczęciu wojny rosyjskie wojsko przeniosło część swojego uzbrojenia do tamtejszej bazy lotniczej.

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"Dziękuję naszym wojownikom, którzy sprawiają, że Rosja codziennie odczuwa wojnę" - napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski. "Codziennie odpowiadamy na agresję. Rosja musi wybrać pokój" - dodał, informując o skutecznej operacji.

Według prezydenta Ukrainy w wyniku nocnego ataku na rosyjskie lotnisko w Rostowie uszkodzone zostały stacjonujące tam samoloty: jeden An-12, dwa An-26 oraz trzy nieokreślone śmigłowce.

Rosja. Lotnisko w Rostowie w płomieniach. Trafiono samoloty

Portal Militarnyi informował wcześniej, że około godz. 1.30 czasu lokalnego na rostowskim lotnisku wybuchł pożar. Według nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych ogień miał się rozprzestrzeniać w pobliżu hangaru, na parkingu dla samolotów.

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Lotnisko to jest obiektem wojskowym. Służy jako baza 30. Samodzielnego Mieszanego Pułku Lotnictwa Transportowego, wchodzącego w skład 4. Armii Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej Rosji.

Zełenski nie ujawnił, w jakie śmigłowce trafiono ukraińskimi dronami, ale miały znajdować się tam m.in. wielozadaniowy Mi-8 i ciężki transportowy Mi-26 - wynika z ustaleń Militarnyi.

Ataki Ukrainy na cele w Rosji. Drony przełamują obronę

Rostów nie pierwszy raz stał się celem ataków Ukrainy. Poprzedni nalot przeprowadzono 6 września, jednak wówczas nie ujawniono szczegółów. Jeszcze wcześniej, w listopadzie 2025 roku, partyzancki oddział ATESH spalił stację łączności w bazie lotniczej.

Po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą rosyjskie wojska przeniosły do rostowskiej bazy lotniczej część swojego uzbrojenia, w tym amunicji.



