W skrócie Donald Trump i jego administracja rozważają złagodzenie sankcji wobec Rosji, obejmujące odmrożenie części rosyjskich aktywów i odblokowanie floty cieni przewożącej surowce energetyczne.

Administracja przeprowadza analizę możliwości wydawania specjalnych pozwoleń dla firm chcących wykorzystywać statki floty cieni do transportu surowców nieobjętych amerykańskimi ograniczeniami, jednak eksperci wyrażają sceptycyzm wobec efektów tych działań.

Podczas rozmów w Miami przedstawiono koncepcję odmrożenia części rosyjskich aktywów, czemu sprzeciwiły się państwa europejskie, Unia Europejska i NATO, a Kreml zapowiedział działania prawne w celu odzyskania środków.

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Przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa rozpoczęli analizę możliwości złagodzenia sankcji nałożonych na wybrane jednostki tak zwanej rosyjskiej floty cieni, transportującej surowce energetyczne.

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Jak przekazał agencji Reuters amerykański urzędnik, rozmowy te rozpoczęły się niemal natychmiast po zniesieniu przez Waszyngton sankcji na rosyjski olej napędowy, a ich głównym celem jest obniżenie rosnących stawek frachtowych oraz "zwiększenie wolumenu transportu surowców z krajów Zatoki Perskiej".

Zmiana przepisów miałaby polegać na wydawaniu przez Departament Skarbu USA specjalnych pozwoleń dla firm chcących wykorzystywać te statki do przewozu ładunków niepodlegających amerykańskim ograniczeniom. Przedstawiciele Departamentu Energii USA zapewniają, że jakiekolwiek złagodzenie sankcji wobec floty cieni nie pomoże Rosji w transporcie jej własnej ropy ani produktów naftowych.

Mimo tych zapewnień eksperci są mocno sceptyczni wobec takich pomysłów. Z analizy ośrodka Energy Aspects wynika, że luzowanie obostrzeń praktycznie nie będzie zauważalne i nie przełoży się na ogólny spadek wspomnianych stawek frachtowych, ponieważ międzynarodowi ubezpieczyciele wciąż muszą bezwzględnie przestrzegać regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

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Równolegle pojawiła się także propozycja dotycząca zamrożonych aktywów państwowych Federacji Rosyjskiej. Dziennik Financial Times poinformował, że podczas zamkniętych rozmów w Miami specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff oraz Jared Kushner, przedstawili koncepcję odmrożenia części z około 260 miliardów euro rosyjskich środków zablokowanych na Zachodzie i przekazania ich pod nadzór specjalnego funduszu kontrolowanego przez Waszyngton.

Gest ten miałby stanowić zachętę dla Kremla do powrotu do stołu negocjacyjnego w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Przedstawiciele państw europejskich, Unii Europejskiej oraz NATO sprzeciwili się jednak zarówno przekazaniu kontroli nad aktywami Stanom Zjednoczonym, jak i powrotowi jakiejkolwiek ich części do Rosji przed wypłaceniem wojennych reparacji.

Przypomniano przy tym, że większość zamrożonych kapitałów znajduje się na terytorium UE, a ich ewentualne przeniesienie wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Do sprawy odniósł się również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który oświadczył, że Rosja podejmie wszelkie możliwe działania prawne, aby odzyskać swoje aktywa.



