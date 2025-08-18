"Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek odbywa spotkanie ze specjalnym przedstawicielem USA ds. Ukrainy i Rosji Keithem Kellogiem, przed rozmowami z prezydentem USA i przywódcami europejskimi" - napisała ukraińska agencja.

Z Trumpem natomiast Zełenski ma rozmawiać wieczorem czasu polskiego, po czym dołączą do nich: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Donald Trump: Wielki zaszczyt dla Ameryki

"Ważny dzień w Białym Domu. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tu tylu europejskich liderów jednocześnie. To wielki zaszczyt dla Ameryki! Zobaczymy, jakie będą rezultaty?" - napisał przed poniedziałkowymi rozmowami w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump w swoim serwisie Truth Social.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Zełenski spotka się z europejskimi przywódcami przed wizytą w Białym Domu.

W niedzielę Trump oświadczył, że Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli tego zechce. Jak stwierdził, nie ma mowy o powrocie Krymu i członkostwie Ukrainy w NATO.

