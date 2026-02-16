W skrócie W Genewie odbędzie się kolejna runda negocjacji pokojowych z udziałem Ukrainy, Rosji i USA, podczas której mają być omówione kwestie terytorialne.

Rosję reprezentować będą Kiriłł Dmitrijew, Igor Kostiukow i Władimir Medinski, a delegację ukraińską m.in. Rustem Umierow i Kyryło Budanow.

Waszyngton wywiera presję na Ukrainę, by zgodziła się na ustępstwa, w tym przekazanie Donbasu Rosji, mimo że Kreml nie kontroluje całego regionu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Tym razem planujemy omówienie szerszego spektrum zagadnień, włącznie właśnie z głównymi kwestiami, które dotyczą terytoriów i pozostałych spraw - powiedział Pieskow.

Rozmowy trójstronne w Szwajcarii odbędą się we wtorek i środę, kilka tygodni po zakończeniu drugiej, dwudniowej rundy spotkań delegacji Ukrainy, Rosji i USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Waszyngton wywiera presję na Kijów, namawiając go do ustępstw, o czym w zeszłym tygodniu informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego Biały Dom chce, żeby wojna skończyła się przed latem, a Ukraina przeprowadziła wybory prezydenckie i oddała Rosji Donbas, choć Kreml nie kontroluje całości tego regionu.

Wojna w Ukrainie. Kolejna tura rozmów pokojowych

Rzecznik Kremla zapowiadał w piątek, że Medinski, doradca Władimira Putina, stanie na czele rosyjskiej delegacji na rozmowy w Genewie. Według Pieskowa jego obecność jest "konieczna" ze względu na omawianie kwestii terytorialnych.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Szef wywiadu wojskowego Kostiukow i specjalny przedstawiciel przywódcy Rosji ds. inwestycji Dmitrijew uczestniczyli już w poprzednich dwóch rundach negocjacji pokojowych w Abu Zabi. Ten ostatni będzie szefem osobnej delegacji dla omawiania współpracy gospodarczej z USA - powiadomił Pieskow. - Oczekujemy, że w Genewie odbędą się spotkania również w tym zakresie - dodał.

W Genewie Ukrainę reprezentować będą sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow, szef Biura Prezydenta i były szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego generał Wadym Skibicki. Poinformowała o tym w piątek RBNiO Ukrainy.

W skład delegacji amerykańskiej wejdą specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner - potwierdził w niedzielę Biały Dom.

Prezydent Karol Nawrocki w "Śniadaniu Rymanowskiego" o cenach prądu Polsat News