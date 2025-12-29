Wojna w Ukrainie
Kolejna odsłona afery korupcyjnej w Ukrainie. Deputowani usłyszeli zarzuty

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Ukraińskie organy antykorupcyjne uderzają w sam środek władzy. Śledczy przedstawili zarzuty członkom zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Radzie Najwyższej, która - według ustaleń - sprzedawała głosy w parlamencie. Wśród podejrzanych jest pięciu deputowanych.

Obrady w sali plenarnej parlamentu z licznymi uczestnikami siedzącymi na ławach, widoczne ekrany do głosowania, ukraińskie flagi na stołach oraz duża flaga Ukrainy na ścianie za mównicą.
W skrócie

  • Ukraińskie organy antykorupcyjne postawiły zarzuty pięciu deputowanym podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej głosami w parlamencie.
  • Według śledztwa, grupa miała rozbudowaną strukturę i wykorzystywała komunikatory internetowe do koordynowania działań oraz przekazywania pieniędzy.
  • Afera związana jest również z korupcją w branży energetycznej i sięga wysoko postawionych osób, w tym szefa kancelarii prezydenta.
Według Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) zarzuty przedstawiono w związku z uzyskiwaniem korzyści majątkowych dla deputowanych za "właściwe głosowania".

"Zgodnie z ustaleniami śledztwa grupa miała strukturę hierarchiczną oraz wyraźny podział ról. W jej skład wchodzili obecni deputowani Ukrainy oraz urzędnicy kancelarii Rady Najwyższej Ukrainy. Działalność grupy koordynował jeden z deputowanych" - poinformowało NABU na swojej stronie internetowej.

    Ukraina. Afera korupcyjna: Deputowani sprzedawali głosy

    Śledczy przekazali, że organizując głosowania uczestnicy grupy przesyłali polecenia z numerami projektów ustaw w specjalnie utworzonej grupie w komunikatorze WhatsApp. Po przeprowadzonych głosowaniach poszczególnym deputowanym systematycznie przekazywano wpłaty - wyjaśniła agencja Interfax-Ukraina.

    W sobotę portal Ukrainska Prawda ujawnił, z powołaniem na własne źródła, że podejrzani to posłowie partii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Sługa Narodu: Jewhen Pywowarow, Ihor Nehułewski, Olha Sawczenko i Jurij Kisiel. W informacji portalu figuruje także nazwisko Jurija Koriaczenkowa.

      10 listopada NABU i SAP ujawniły informacje na temat uczestników rozległego systemu korupcyjnego w ukraińskiej branży energetycznej. Pobierali oni od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Środki te miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około 100 mln dolarów.

      Afera korupcyjna w Ukrainie. NABU prowadzi dochodzenie

      Prezydent Zełenski poinformował 28 listopada, że szef jego biura (kancelarii) Andrij Jermak podał się do dymisji. Jermak jest objęty dochodzeniem NABU w związku ze śledztwem w sprawie korupcji w Enerhoatomie pod kryptonimem "Midas".

      Afera, ujawniona przez NABU i SAP, wybuchła na początku listopada, a w aktach śledztwa Jermak figuruje pod pseudonimem Ali Baba.

      NABU zostało powołane w 2014 r. Jego utworzenie było jednym z warunków współpracy Ukrainy z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

