Roman Bezsmernyi, były ambasador Ukrainy na Białorusi, komentował zapowiedzi Donalda Trumpa o chęci organizacji spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Dyplomata na antenie telewizji Espreso stwierdził, że z jego punktu widzenia, nie ma obecnie żadnych nadziei na takie wydarzenie.

- Jestem przekonany, że w tym roku nie będzie żadnego dwustronnego ani trójstronnego spotkania. Nawet tego nie trzeba planować - mówił.

W dalszej części wypowiedzi Besmernyi odniósł się do artykułu Wall Street Journal, w którym dziennikarze przekonywali, że Donald Trump "nie ma zdolności" doprowadzenia do szczytu z przywódcami Rosji i Ukrainy. Jednocześnie w artykule podkreślono, że w kontekście wojny należy przygotować się na "coś więcej".

- Doskonale rozumiem, co dziennikarze Wall Street Journal kryją za słowami "coś więcej". Bo moskiewski fuhrer (Władimir Putin - red.) knuje o wiele groźniejsze plany niż tylko okupacja pewnej części Ukrainy. Cytuję tu Joschkę Fischera, który jasno mówi: "Putin buduje imperium. Imperium rosyjskie bez Ukrainy jest niemożliwe". I tutaj leży odpowiedź - stwierdził.

Rozmowy Trump - Putin. Dyplomata o rosyjskiej grze na czas

Zdaniem byłego ambasadora Ukrainy na Białorusi proces, który obecnie obserwujemy i kolejne spotkania przywódców, to jedynie kremlowska gra na czas.

- Jeśli Waszyngton nie użyje siły w nadchodzących miesiącach, a to oznacza maksymalną pomoc dla Ukrainy (…) nie ma mowy o żadnym spotkaniu nawet w przyszłym roku. Już teraz widać, że Kreml doprowadził sytuację do ostateczności - przekonuje Bezsmernyi.

- Spotkanie na Alasce zalegalizowało moskiewskiego fuhrera w polityce międzynarodowej. Trump zrobił głupotę i teraz zbiera konsekwencje tej głupoty, tego spotkania (…) W takich warunkach oczywiste jest, że Putin nie pójdzie na żadne spotkanie, ani w trójce, ani w duecie. Będzie grał na zwłokę, wykorzystując ten czas do wojny z Ukrainą i przygotowań do wojny z NATO - podsumował.

