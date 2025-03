Kluczowe godziny, ważne spotkanie w Białym Domu. Ważą się losy Ukrainy

Na poniedziałek zaplanowano spotkanie Donalda Trumpa z sekretarzem obrony USA oraz szefem resortu spraw zagranicznych. Wspólne konsultacje mogą doprowadzić do ogłoszenia końca amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy - donosi "The New York Times". Sytuacja w stosunkach między Waszyngtonem i Kijowem pozostaje napięta po piątkowej wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu.