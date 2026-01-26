W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że spotkanie delegacji Rosji i Ukrainy może odbyć się w niedzielę, choć Ukraina jest gotowa na wcześniejszy termin.

Prezydent Ukrainy ogłosił, że dokument gwarancji bezpieczeństwa od USA dla Ukrainy jest w pełni gotowy i oczekuje na potwierdzenie dnia i miejsca podpisania.

W ostatnich negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele USA, Ukrainy i Rosji, a głównym tematem rozmów była przyszłość bezpieczeństwa Ukrainy oraz warunki zakończenia wojny.

- Potrzebujemy prawdziwych rezultatów płynących z wysiłków dyplomatycznych, a nie kolejnego odroczenia ze strony Rosji - stwierdził prezydent Ukrainy.

Jak zapowiedział, do kolejnego spotkania delegacji strony ukraińskiej i rosyjskiego może dojść w niedzielę, choć "byłoby dobrze, gdyby odbyło się wcześniej".

- Ukraina będzie maksymalnie dobrze przygotowana we wszystkich kwestiach, które należy omówić i uzgodnić - zapewnił prezydent. Wcześniej Rosjanie, Amerykanie i Ukraińcy prowadzili negocjacje w Abu Zabi.

Polityk podkreślił, że Ukraina zawsze była i będzie po stronie pokoju, a wojna trwa nadal tylko z winy Rosji. Zełenski wezwał także sojuszników, aby nie osłabiali nacisków na Moskwę,

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski podał datę negocjacji z Rosją

Spotkanie z rosyjską delegacją zapowiedziane przez Wołodymyra Zełenskiego będzie stanowić kontynuację rozmów, które w zeszły weekend odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wtedy w negocjacjach wzięli udział przedstawiciele USA, Ukrainy i Rosji, w tym m.in. Jared Kushner, Steve Witkoff, Rustem Umierow oraz Kyryło Budanow. Były to pierwsze od dłuższego czasu bezpośrednie rozmowy Ukraińców i Rosjan.

Głównym tematem negocjacji były warunki zakończenia wojny w Ukrainie i zapewnienia bezpieczeństwa temu państwu w przyszłości.

"Przedstawiciele wojska sporządzili listę kwestii do omówienia podczas ewentualnego kolejnego spotkania. Jeśli strony będą gotowe do podjęcia dalszych działań - a Ukraina jest gotowa - kolejne spotkania odbędą się prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu" - zapowiedział bezpośrednio po zakończeniu rozmów Zełenski.

Negocjacje Ukraina - Rosja. Zełenski zapowiedział kolejne spotkanie

Prezydent Ukrainy poinformował w niedzielę, że dokument gwarancji bezpieczeństwa od USA dla Ukrainy jest w pełni gotowy. Kwestia ta jest jednym z kluczowych warunków zakończenia wojny.

- Dla nas gwarancje bezpieczeństwa to przede wszystkim gwarancje ze strony Stanów Zjednoczonych. Dokument jest w 100 procentach gotowy i czekamy na potwierdzenie przez naszych partnerów daty i miejsca jego podpisania - poinformował Zełenski.

Nie wiadomo, co dokładnie zawiera dokument. Przed kilkoma tygodniami Zełenski sugerował, że chciałby, aby amerykańskie gwarancje dotyczyły okresu 50 lat.

Ukraiński przywódca podkreślił, że bezpieczeństwo gospodarcze jego państwu będzie gwarantować członkostwo w Unii Europejskiej. Zapewnił, że Ukraina będzie gotowa do akcesji do UE najpóźniej w 2027 roku.

