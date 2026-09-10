Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Kluczowa rafineria Rosji wyłączona. Naprawa może zająć tygodnie

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Największa rafineria ropy naftowej Rosnieftu wstrzymała działanie po ataku ukraińskich dronów - donosi agencja Reutera. Obiekt w Riazaniu jest jednym z trzech najważniejszych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w Rosji, zaopatrującym w surowiec m.in. Moskwę. Eksperci szacują, że naprawa może zająć tygodnie.

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Wystrzał pocisku. Obok czarny dym nad rafinerią ropy naftowej.
Wojna w Ukrainie. Kluczowa rafineria Rosji wstrzymała działanie (zdj. ilustracyjne)Global Images Ukraine / Contributor / Maxar / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Największa rafineria ropy naftowej Rosnieftu w Riazaniu została wyłączona z użycia po ataku ukraińskich dronów, a eksperci przewidują, że naprawy mogą potrwać tygodnie.
  • W wyniku ataku na rafinerię uszkodzone zostały jednostki CDU-6 i CDU-4, które odpowiadały za ponad połowę jej możliwości przetwórczych, a wcześniejsze szkody po uderzeniu w maju również nie zostały całkowicie usunięte.
  • W sierpniu co najmniej siedem rosyjskich rafinerii okresowo wstrzymywało działanie, a produkcja benzyny spadła do 80 tys. ton dziennie.
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Rafineria ropy naftowej w Riazaniu, położona ok. 200 kilometrów od Moskwy, padła ofiarą ataku ukraińskich dronów 6 września. Według informacji przekazanych przez branżowe źródła, do których dotarli dziennikarze Reutersa, uderzenie doprowadziło do całkowitego wstrzymania działania obiektu. 

Według ustaleń agencji, w zakładzie ucierpiały dwie ważne jednostki przetwórcze - CDU-6, która stanęła w ogniu, oraz CDU-4. Obie jednostki, odpowiadające za ponad połowę możliwości przetwórczych rafinerii (łącznie 12 milionów ton ropy rocznie), zostały całkowicie wyłączone.

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Tymczasem pełnej sprawności nie odzyskała jeszcze CDU-3, trafiona przez Ukraińców w połowie maja. Eksperci oceniają, że wznowienie prac rafinerii może zająć nawet kilka tygodni.

Wojna w Ukrainie. Rafineria w Riazaniu wstrzymała działalność

Rafineria w Riazaniu, największy tego typu obiekt w rękach rosyjskiego giganta naftowego Rosnieft i jeden z trzech największych w Rosji, kilkukrotnie padała ofiarą zmasowanych ataków sił ukraińskich. 

W maju bieżącego roku potężne uderzenie zmusiło Rosjan do przeprowadzenia kompleksowych napraw, które potrwały do połowy lipca. Na krótko po ich zakończeniu doszło do kolejnego ataku - działalność obiektu została wtedy wstrzymana na ok. dwa-trzy tygodnie.

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Według szacunków zakład przetworzył w 2024 roku łącznie ok. 13,1 mln ton ropy naftowej, co stanowiło mniej więcej 4,9 proc. całkowitej wydajności rafineryjnej Rosji. W bieżącym roku wyprodukowano tam już ok. 2,2 miliona ton benzyny, 3,4 miliona ton oleju napędowego i 4,3 miliona ton oleju opałowego.

Ukraina uderza w rosyjskie rafinerie. Potężne problemy Moskwy

Kijów od miesięcy prowadzi zmasowaną kampanię ataków, skierowanych przeciwko kluczowym rosyjskim obiektom przemysłu naftowego. Ukraińskie uderzenia doprowadziły do poważnych braków na rosyjskim rynku i boleśnie uderzyły w przedsiębiorstwa działające w biznesie.

Jak donosi "The Moscow Times", rafineria w Riazaniu to druga rafineria, która we wrześniu wstrzymała produkcję. Na początku miesiąca zrobiła to już rafineria Kinef w obwodzie leningradzkim, druga co do wielkości w kraju. W obiekcie przetwarza się ok. 20 mln ton ropy rocznie, co stanowi 6 proc. całkowitych zdolności Rosji.

W sierpniu okresowo produkcję wstrzymało co najmniej siedem rosyjskich rafinerii. Całkowita produkcja benzyny w Rosji spadła do 80 tys. ton dziennie, co oznacza, że przemysł nie był w stanie pokryć krajowego zapotrzebowania na surowiec (w lecie to ok. 115 tys. ton dziennie).

Źródła: Reuters, The Moscow Times

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