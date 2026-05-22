Kluczowa broń trafi do Ukrainy. Waszyngton wydał zgodę
Departament Stanu USA zatwierdził możliwą sprzedaż Ukrainie sprzętu do systemów obrony powietrznej Hawk. Całkowity koszt kontraktu ma wynieść około 108 milionów dolarów. Analitycy wskazują, że jest to wyjątkowo ważny element wzmacniający obronę ukraińskiego nieba.
W skrócie
- Waszyngton zaakceptował potencjalną sprzedaż sprzętu wsparcia dla systemu Hawk Ukrainie, a kontrakt ma opiewać na kwotę około 108 milionów dolarów.
- Departament Stanu USA potwierdził umowę, która obejmuje dostarczenie sprzętu do serwisowania i obsługi systemu rakietowego Hawk, bez ujawnienia terminów dostaw.
- System Hawk to amerykański przeciwlotniczy system rakietowy średniego zasięgu, wykorzystywany przez Ukrainę do ochrony kluczowej infrastruktury w ramach mechanizmu PURL.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Wcześniejsze doniesienia medialne mówiące o zatwierdzeniu sprzedaży potwierdzone zostały w oficjalnym komunikacie wydanym przez Departament Stanu USA.
Jak przekazano, umowa o wartości 108 milionów dolarów dotyczy sprzętu do serwisowania i obsługi systemu rakietowego Hawk. Szczegóły dotyczące dat dostaw nie zostały ujawnione.
"Ta sprzedaż przyczyni się do realizacji celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez wzmacnianie bezpieczeństwa kraju partnerskiego, który jest siłą napędową politycznej i gospodarczej stabilności w Europie" - napisano w komunikacie.
"Sprzedaż poprawi zdolność Ukrainy do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom" - dodało.
Wojna na Ukrainie. Decyzja USA w sprawie systemów Hawk
System Hawk, o którym mowa w umowie, to amerykański przeciwlotniczy system rakietowy średniego zasięgu. Służy przechwytywaniu i eliminacji samolotów, dronów i pocisków manewrujących.
Ukraina już wcześniej otrzymała takie systemy od zachodnich partnerów, z których aktywnie korzysta do obrony kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej.
Sprzęt docierał do Kijowa nie bezpośrednio, a w ramach mechanizmu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), który przewiduje zakup amerykańskiej broni przez sojuszników z NATO, a następnie przekazywania jej do Ukrainy.
Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!
O stałym działaniu mechanizmu mówił niedawno dowódca Połączonych Sił NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich. Wojskowy zapewnił, że już zatwierdzone dostawy nie będą opóźniane przez Waszyngton.
- Jeśli chodzi o PURL, chcę zapewnić, że wszystko, za co sojusznicy już zapłacili, zostanie dostarczone, łącznie z pociskami przechwytującymi dla systemów obrony powietrznej, których Ukraińcy tak pilnie potrzebują - mówił.