W skrócie Waszyngton zaakceptował potencjalną sprzedaż sprzętu wsparcia dla systemu Hawk Ukrainie, a kontrakt ma opiewać na kwotę około 108 milionów dolarów.

Departament Stanu USA potwierdził umowę, która obejmuje dostarczenie sprzętu do serwisowania i obsługi systemu rakietowego Hawk, bez ujawnienia terminów dostaw.

System Hawk to amerykański przeciwlotniczy system rakietowy średniego zasięgu, wykorzystywany przez Ukrainę do ochrony kluczowej infrastruktury w ramach mechanizmu PURL.

Wcześniejsze doniesienia medialne mówiące o zatwierdzeniu sprzedaży potwierdzone zostały w oficjalnym komunikacie wydanym przez Departament Stanu USA.

Jak przekazano, umowa o wartości 108 milionów dolarów dotyczy sprzętu do serwisowania i obsługi systemu rakietowego Hawk. Szczegóły dotyczące dat dostaw nie zostały ujawnione.

"Ta sprzedaż przyczyni się do realizacji celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez wzmacnianie bezpieczeństwa kraju partnerskiego, który jest siłą napędową politycznej i gospodarczej stabilności w Europie" - napisano w komunikacie.

"Sprzedaż poprawi zdolność Ukrainy do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom" - dodało.

Wojna na Ukrainie. Decyzja USA w sprawie systemów Hawk

System Hawk, o którym mowa w umowie, to amerykański przeciwlotniczy system rakietowy średniego zasięgu. Służy przechwytywaniu i eliminacji samolotów, dronów i pocisków manewrujących.

Ukraina już wcześniej otrzymała takie systemy od zachodnich partnerów, z których aktywnie korzysta do obrony kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej.

Sprzęt docierał do Kijowa nie bezpośrednio, a w ramach mechanizmu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), który przewiduje zakup amerykańskiej broni przez sojuszników z NATO, a następnie przekazywania jej do Ukrainy.

O stałym działaniu mechanizmu mówił niedawno dowódca Połączonych Sił NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich. Wojskowy zapewnił, że już zatwierdzone dostawy nie będą opóźniane przez Waszyngton.

- Jeśli chodzi o PURL, chcę zapewnić, że wszystko, za co sojusznicy już zapłacili, zostanie dostarczone, łącznie z pociskami przechwytującymi dla systemów obrony powietrznej, których Ukraińcy tak pilnie potrzebują - mówił.





