O decyzji Białego Domu dziennikarze The New York Times (NYT) poinformowali, powołując się na źródła w Kongresie USA. Jak ujawniono, Waszyngton zatwierdził pomoc wojskową, której chcą udzielić władze w Berlinie .

"Przedstawiciel Kongresu poinformował, że Stany Zjednoczone zatwierdziły przekazanie przez Niemcy Ukrainie 125 pocisków artyleryjskich dalekiego zasięgu oraz 100 pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot . Krytycznie potrzebna broń jest produkowana w USA i nie może być eksportowana bez zgody rządu amerykańskiego , nawet jeśli należy do innego kraju" - napisano.

Zdaniem analityków NYT decyzja władz w Waszyngtonie jest wyjątkowo ważna w kontekście obrony ukraińskiego nieba. Wołodymyr Zełenski od wielu tygodni apelował do USA i innych sojuszników o udzielenie pomocy w tej kwestii .

Obecnie, według doniesień medialnych, Siły Zbrojne Ukrainy dysponują łącznie ośmioma systemami Patriot , z czego dwa nie są w pełni sprawne. Sprzęt używany jest głównie do obrony obiektów infrastruktury krytycznej m.in. w Kijowie.

Akceptacja przekazania broni z Niemiec do Ukrainy to kolejna tego typu decyzja wydana przez USA w ostatnich dniach. Niedawno władze w Waszyngtonie informowały, że po podpisaniu umowy surowcowej z Kijowem, Departament Stanu wydał zgodę na sprzedaż ukraińskiej armii części zamiennych i zestawów modernizacyjnych do samolotów F-16.