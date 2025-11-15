Kłopoty sojusznika, Rosja dostaje rykoszetem. Drastyczny spadek dostaw
O połowę zmalały w tym roku dostawy północnokoreańskich pocisków artyleryjskich do Rosji - poinformował ukraiński generał Wadym Skibicki. Przyczyną drastycznego spadku dostaw mają być wyczerpujące się zasoby Korei Północnej. Według danych wywiadowczych w wojnie w Ukrainie biorą udział tysiące północnokoreańskich żołnierzy.
W skrócie
- Dostawy północnokoreańskiej amunicji artyleryjskiej do Rosji spadły o połowę z powodu kurczących się zasobów w Korei Północnej.
- Korea Północna rozpoczęła masową produkcję własnych dronów, by uniezależnić się od importu i rozwinąć własny przemysł zbrojeniowy.
- Rosja korzysta również ze wsparcia tysięcy północnokoreańskich żołnierzy.
Jak informuje Wadym Skibicki, zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, w rozmowie z agencją Reutera, od początku 2023 roku Korea Północna dostarczyła Rosji łącznie 6,5 mln pocisków artyleryjskich, które następnie były wykorzystywane w walkach z Ukraińcami.
W tym roku poziom dostaw północnokoreańskiej broni spadł jednak o połowę. Przyczyny tego stanu rzeczy generał upatruje w niskich zasobach magazynowych rosyjskiego sojusznika.
- We wrześniu nie odnotowaliśmy żadnej dostawy, kilka zostało zrealizowanych w październiku, ale około połowa dostarczonych przez Pjongjang pocisków była tak stara, że nie nadawała się do użytku na polu bitwy - powiedział wojskowy.
Skibicki dodał, że pociski, które były w złym stanie, trafiły do Rosji, gdzie mają zostać przebudowane.
Wojna w Ukrainie. Dostawy broni dla Rosji z Korei Północnej zmalały o połowę
Ukraiński dowódca poinformował również, że Korea Północna rozpoczęła masową produkcje dronów własnej roboty. Jak wskazał w rozmowie z Reutersem, Koreańczycy z Północy budują zarówno krótko- jak i średniodystansowe bezzałogowce.
- Uczą się, analizują swoje dotychczasowe doświadczenia w tej wojnie, aby rozszerzyć produkcję na swoim własnym terytorium - dodał.
W wojnie w Ukrainie bierze udział kilka tysięcy północnokoreańskich żołnierzy. Z danych południowokoreańskiego wywiadu wynika, że od września tego roku Pjongjang przerzucił do Rosji ponad 5 tysięcy żołnierzy.
Na granicy rosyjsko-ukraińskiej może stacjonować nawet dodatkowe dziesięć tysięcy północnokoreańskich wojskowych.
Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii z kolei oceniło, że w obwodzie kurskim zginęło bądź zostało rannych ponad sześć tysięcy żołnierzy z Korei Północnej.
Źródło: Reuters