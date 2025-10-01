Na ranem w środę wybuchł pożar w rafinerii ropy naftowej w obwodzie jarosławskim w Rosji.

Tamtejsze Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godziny 6:30 czasu lokalnego.

Pożar w rosyjskiej rafinerii. "To nie był atak"

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać gęste kłęby dymu unoszące się nad rafinerią. Na miejscu działały służby ratunkowe, które starały się opanować ogień.

Gubernator obwodu, Michaił Jewrajew, potwierdził informacje o pożarze. Podkreślił jednak, że nie był on wynikiem ataku dronów. W regionie nie odnotowano żadnych nalotów.

Urzędnik określił to zdarzenie jako "incydent spowodowany przez człowieka", ale nie wyjaśnił, czy chodziło o wypadek czy celowe działanie.

Niezależne źródła, takie jak The Kyiv Independent, zaznaczyły, że nie mogą samodzielnie potwierdzić przyczyn pożaru.

Po godz. 10 czasu polskiego rosyjska agencja Interfax podała, że obecnie rafineria działa już normalnie.

Rosja. Pożar w rafinerii w regionie jarosławskim

W ostatnich miesiącach Ukraina nasiliła ataki dronów na rosyjską infrastrukturę naftowo-gazową, która jest ważnym źródłem dochodów Kremla.

Rafineria w rosyjskim Jarosławiu to największy taki obiekt w północnej Rosji i piąty co do wielkości w całym kraju. Jej wydajność wynosi około 15 milionów ton ropy rocznie.

Zakład znajduje się ponad 700 kilometrów od granicy z Ukrainą i już wcześniej był celem ukraińskich ataków, m.in. w styczniu 2024 roku.

Źródła: The Kyiv Independent, Reuters

