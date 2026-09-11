Kłęby dymu nad Rosją. Paraliż w jednym regionie, płoną kluczowe obiekty

W skrócie W Saratowie doszło do pożaru w rafinerii ropy naftowej w wyniku ataku dronowego.

Centrum logistyczne sklepu internetowego Ozon w obwodzie saratowskim również zostało zaatakowane przez drony.

W obwodzie tulskim zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne w wyniku ataku dronów.

W Wołgogradzie drony uderzyły w blok mieszkalny, raniąc dwóch mężczyzn.

Ozon poinformował o przerwaniu części dostaw oraz anulowaniu części zamówień i ewakuacji załogi centrum logistycznego.

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"W rezultacie ataku dronowego doszło do zniszczeń infrastruktury w Saratowie. Na miejscu pracują wszystkie służby ratownicze. Według wstępnych ustaleń nie ma rannych" - przekazał Roman Busargin, gubernator obwodu saratowskiego.

Na nagraniach w mediach społecznościowych widać łunę ognia. Region spowiły kłęby dymu.

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Niezależny kanał informacyjny Astra podał, że drony trafiły w saratowską rafinerię ropy naftowej, wskutek czego w zakładzie wybuchł pożar. To co najmniej 17. udany atak na rafinerię w Saratowie.

Do ataku bezzałogowców doszło także w obwodzie tulskim. Jego gubernator Dmitrij Milajew poinformował o śmierci dwóch osób, trzy zostały ranne. W Wołgogradzie drony uderzyły w blok mieszkalny, rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 42 i 55 lat.

Rosja. Atak dronów na Saratów, płonie rafineria i magazyny

Celem ukraińskich dronów padło także centrum logistyczne sklepu internetowego Ozon. Jego kierownictwo wydało komunikat, w którym poinformowało o poważnych konsekwencjach nalotów.

"Towary, które znajdowały się w obiekcie, zostaną wycofane z witryny, nie będzie można ich zamówić. Część zamówień zostanie anulowana, część dostarczymy z innych centrów logistycznych" - podał Ozon.

"Tymczasowo nie przyjmujemy i nie dostarczamy nowych zamówień klientom w Saratowie i w całym obwodzie" - podano w komunikacie.

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Załoga centrum logistycznego Ozon w Saratowie została na czas ewakuowana, nikt nie został ranny. Dotąd nie ma oficjalnych potwierdzeń ze strony rosyjskich władz, że ktokolwiek ucierpiał w piątkowych atakach na Saratów.



