W skrócie Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował, że nad tym terytorium zestrzelono 30 dronów, a w Petersburgu i Moskwie ogłoszono alarm związany z zagrożeniem lotniczym oraz czasowo ograniczono ruch lotniczy.

W rejonie Tambowa budynki zakładu przemysłowego zostały uszkodzone, a Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, w tym uderzając dronami w rafinerię Iłski.

Dzień wcześniej Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, w wyniku którego w Kijowie i Dnieprze zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych.

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"Dotąd siły obrony powietrznej zestrzeliły 30 bezzałogowych statków powietrznych nad terytorium obwodu leningradzkiego" - przekazał gubernator Aleksandr Drozdenko w mediach społecznościowych.

Atak dronów spowodował ogłoszenie zagrożenia dla Petersburga. Na lotnisku Pułkowo ograniczono ruch samolotów. Jak podała agencja Reutera, do nalotu doszło w czasie, gdy miało się rozpocząć tam duże coroczne forum gospodarcze, nazywane "rosyjskim Davos".

Drony nad obwodem leningradzkim. Rosja posiada tam ważne zakłady naftowe

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że również nad stolicą Rosji nad ranem zestrzelono 13 dronów. Dodatkowo w regionie Tambowa uszkodzone zostały budynki zakładu przemysłowego.

W ostatnim czasie Ukraina nasiliła ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, próbując pozbawić Moskę dochodów finansujących wojnę. We wtorek ukraińskie wojsko uderzyło dronami w rafinerię Iłski na południu Rosji.

Obwód leningradzki mieści kluczową infrastrukturę eksportu energii oraz jedną z większych rosyjskich rafinerii ropy naftowej.

Wojna w Ukrainie. Masowy atak Rosji na Kijów

Atak dronów na obwód leningradzki nastąpił po wtorkowym zmasowanym uderzeniu Rosji na Ukrainę, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych.

"Dzisiaj był trudny dzień w Ukrainie po masowym rosyjskim ataku" - napisał we wtorek na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Tylko dzisiaj rosyjskie ataki odebrały życie 22 osobom w Kijowie i Dnieprze, w tym dzieciom. Robimy wszystko, aby chronić naszych ludzi, nasze miasta i nasze społeczności. I jesteśmy wdzięczni tym, którzy nam pomagają" - dodał.

Źródło: Reuters





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