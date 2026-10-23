W skrócie Ukraińskie pociski uderzyły w zakłady wojskowe Proton w rosyjskim mieście Orzeł, gdzie produkowane są komponenty m.in. do pocisków Iskander-M.

Gubernator obwodu orłowskiego Andriej Kliczkow twierdzi, że ukraińskie rakiety trafiły w obiekt cywilny, ale nie podał szczegółów dotyczących zniszczeń.

W Moskwie ewakuowano cztery lotniska i wstrzymano ruch z powodu ataku dronów, których mer Siergiej Sobianin kazał zestrzelić co najmniej 21 sztuk.

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Jak relacjonują dziennikarze niezależnego portalu "Meduza", około godz. 17 w piątek w obwodzie orłowskim w zachodniej Rosji ogłoszono alarm rakietowy.

W mediach społecznościowych szybko zaczęły się pojawiać informacje na temat eksplozji - według doniesień w mieście Orzeł słychać było cztery wybuchy.

Mieszkańcy donosili następnie o gęstym dymie, który unosił się nad miastem. Relacjonowali także, że słyszeli odgłosy pojazdów ratunkowych.

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Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w rosyjski zakład

Celem ataku były najprawdopodobniej wojskowe zakłady Proton, które, jak donosi NEXTA, produkują komponenty elektroniczne do pocisków Iskander-M, systemów obrony powietrznej Pantsir-S1 oraz czołgów. Produkty firmy są wykorzystywane także w systemach powiązanych z bronią jądrową.

Według wstępnych ustaleń miasto Orzeł zaatakowano z wykorzystaniem pocisków manewrujących Storm Shadow.

Rosyjskie władze nie potwierdziły na razie oficjalnie celu ataku. Gubernator obwodu orłowskiego Andriej Kliczkow przekazał jedynie, że Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały rakietami obiekt cywilny, zlokalizowany w Orle. Nie przekazano informacji na temat skali zniszczeń ani ofiar.

Na zdjęciach i nagraniach z miejsca uderzenia, które zostały opublikowane w mediach społecznościowych, widać ogień oraz kłęby gęstego, czarnego dymu, które unoszą się nad zaatakowanymi zakładami. W pobliżu przedsiębiorstwa tłoczą się ludzie, którzy obserwują pożar.

Moskwa. Paraliż w stolicy Rosji, ewakuowano lotnisko

Do ataku na Orzeł doszło kilka godzin po zamknięciu lotnisk w Moskwie w związku z obecnością w przestrzeni powietrznej ukraińskich dronów.

Problemy dotknęły wszystkie cztery porty lotnicze w stolicy Rosji. Na największym z nich, Szeremietiewie, najpierw ogłoszono alarm przeciwlotniczy i poproszono pasażerów o udanie się do schronów, a następnie przeprowadzono pełną ewakuację.

Według pierwszych doniesień na terenie obiektu znaleziono szczątki drona. Na razie nie ma informacji o potencjalnych szkodach, jakie mógł spowodować upadek obiektów. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował, że w ciągu dwóch godzin zestrzelono co najmniej 21 bezzałogowców zmierzających do Moskwy.

Źródło: Meduza



