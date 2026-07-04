W skrócie Ukraiński dron zniszczył rosyjski myśliwiec MiG-29 podczas ataku na Krym pod koniec czerwca.

Według szacunków ukraińskiej agencji specjalnej Rosja mogła ponieść straty rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów.

Rosja zmaga się z kryzysem paliwowym, a Ukraina kontynuuje ataki na infrastrukturę na Krymie.

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Nagranie, opublikowane przez Główny Sztab Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, przedstawia uderzenie na lotnisko Belbek w pobliżu Sewastopola. W nocy z 25 na 26 czerwca oddziały dronowe z zarządu wywiadowczego zaatakowały rosyjską infrastrukturę strategiczną na Krymie.

Ukraina pozbawiła Rosji myśliwca. MiG-29 zniszczony na Krymie

Na nagraniu widać, jak bezzałogowiec z zamontowaną kamerą zmniejsza wysokość i pikuje na samolot MiG-29, który stoi w pobliżu hangaru. Ukraińskie służby twierdzą, że myśliwiec został zniszczony.

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"Jednym uderzeniem operatorzy sił specjalnych Głównego Sztabu Wywiadu zniszczyli również lotniskową wyrzutnię startową - w chwili trafienia maszyna obsługiwała samolot bojowych rosyjskich okupantów" - przekazano w komunikacie ukraińskiej agencji na Telegramie.

Straty Rosji - jak wynika z szacunków ukraińskich specjalistów - mogły wynieść kilkadziesiąt milionów dolarów, czyli nawet kilkaset milionów złotych. "Krym to Ukraina! Walka zbrojna trwa" - podkreślił sztab.

Ataki na Krym. Kryzys paliwowy w Rosji

Ukraina od kilku tygodni przypuszcza skuteczne ataki na Krym, mierząc przede wszystkim do punktów strategicznych lub infrastruktury krytycznej, takiej jak magazyny paliwa. Celem - jak tłumaczyli przedstawiciele wojskowi w licznych wywiadach - jest izolacja okupowanego terytorium od rosyjskiej logistyki.

Jak wylicza portal Kyiv Independent, w czerwcu Ukraiński Siły Systemów Bezzałogowych miały zniszczyć lub poważnie uszkodzić 172 rosyjskie obiekty przemysłu obronnego i paliwowego, a także prawie trzy tysiące punktów o innym przeznaczeniu.

Rosja mierzy się z kryzysem paliwowym. Pod koniec czerwca Władimir Putin na szczycie partii Jedna Rosja przyznał, że kraj "przechodzi przez trudny etap". Agencja Reutera podała z kolei, że na rosyjskich stacjach paliw panuje chaos - dochodzi m.in. do bójek między kierowcami. Ukraina - według zapowiedzi - zamierza kontynuować wymierzanie ciosów w rafinerie ropy.

Źródła: Kyiv Independent, Reuters





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