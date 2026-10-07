W skrócie MSZ Ukrainy przedstawiło cztery potencjalne scenariusze zawieszenia broni z Rosją.

Jednym z rozważanych rozwiązań jest całkowity i bezwarunkowy rozejm, który Ukraina zaakceptowała już w marcu 2025 roku.

Kolejne dwa scenariusze dotyczą Morza Czarnego: rozejmu umożliwiającego bezpieczeństwo żeglugi oraz zapewnienia ochrony transportu żywności.

Ostatni scenariusz przewiduje czasowe wstrzymanie walk w sektorze energetyki, choć negocjacje w tej sprawie są nadal prowadzone.

Ukraińskie MSZ podkreśla, że do realizacji któregoś ze scenariuszy niezbędna jest decyzja Rosji i konstruktywna postawa tej strony.

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Scenariusze zawieszenia broni, które byłyby możliwe do zaakceptowania dla Kijowa, na konferencji prasowej przedstawił rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj.

Jak zaznaczył, podstawowa forma porozumienia brana pod uwagę to całkowite i bezwarunkowe zawieszenie broni. Ukraiński rząd zadeklarował gotowość do przyjęcia takiego rozwiązania już w marcu 2025 roku.

- Tamta zgoda Ukrainy pozostaje w mocy i mogłaby wejść w życie, gdyby istniała odpowiadająca jej decyzja ze strony Federacji Rosyjskiej - zapewnił przedstawiciel MSZ.

Kolejne dwa możliwe formaty, nad których przygotowaniem pracują Turcja i Egipt wspierani przez ukraińskich dyplomatów, miałyby dotyczyć Morza Czarnego. Pierwszy z nich zakłada rozejm na akwenie. Ten zapewniłby bezpieczeństwo ogółu żeglugi.

Drugi, opracowywany z pomocą partnerów z Indii, zakłada zapewnienie bezpieczeństwa transportu żywności na Morzu Czarnym. - Ale do tanga trzeba dwojga, dlatego zgoda strony rosyjskiej w tym kontekście jest niezbędna. Wierzymy, że propozycje są korzystne dla obu stron i realistyczne - podkreślił Tychyj.

Ukraina - Rosja. Możliwy rozejm w obszarze energetyki?

Ostatni ze scenariuszy wymienionych przez przedstawiciela ukraińskiego resortu dyplomacji zakłada rozejm w obszarze energetyki. Strony konfliktu regularnie atakują cele związane z energetyką przeciwnika, doprowadzając do niedoborów.

W pierwszej połowie września o porozumieniu w tym obszarze informował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, zapewniając, że na jego warunki przystała zarówno Moskwa, jak i Kijów.

Przedstawiciele Ukrainy, jak i Rosji wyrazili wtedy zainteresowanie rozmowami dotyczącymi takiego rozwiązania. Zaprzeczyli jednak twierdzeniu, że rozejm został już wynegocjowany. Żadna ze stron nie wstrzymała wówczas ataków.

Tychyj podkreślił, że aby jakiekolwiek zawieszenie broni mogło wejść w życie, potrzebna jest konstruktywna postawa i działania Rosji. Ukraina, jak zapewnił, jest gotowa do rozmów.

Źródło: UNIAN



