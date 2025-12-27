W skrócie Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów, raniąc co najmniej 22 osoby i wywołując pożary w budynkach mieszkalnych.

Ukraińskie siły obrony powietrznej zareagowały na ataki, a eksplozje były słyszalne w całym mieście.

W związku z rosyjskim atakiem, Polska poderwała myśliwce i czasowo wstrzymała działalność lotnisk w Rzeszowie oraz Lublinie.

"22 osoby odniosły obrażenia, w tym dwoje dzieci. 12 poszkodowanych trafiło do szpitala" - napisał Witalij Kliczko. Wcześniej mer Kijowa informował o ośmiu rannych osobach.

W wyniku uderzenia drona typu Shahed-131/136 doszło do pożaru 24-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego w dzielnicy darnickiej Kijowa, na lewym brzegu Dniepru.

Pożar wybuchł także w bloku mieszkalnym w dzielnicy dniprowskiej ukraińskiej stolicy. Na miejscu działają służby ratunkowe - podał portal Ukrainska Prawda.

Wojna na Ukrainie. Rosja ponownie uderzyła w Kijów

W sobotę rano media i kanały monitorujące sytuację w przestrzeni powietrznej Ukrainy informowały o zagrożeniu ze strony dronów, jak również pocisków manewrujących, jakie miały zostać odpalone z rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95.

Głównym celem ataku prawdopodobnie jest Kijów. Dokładna liczba użytych środków bojowych jak na razie nie jest znana: część dronów i rakiet nadal znajduje się w powietrzu.

"W stolicy rozległy się eksplozje, gdy ukraińskie jednostki obrony powietrznej wkroczyły do akcji" - podał Reuters.

Jak zauważa agencja, do uderzeń ze strony Moskwy doszło tuż przed spotkaniem z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które - jak powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski - "będzie kluczowym spotkaniem mającym na celu wypracowanie porozumienia kończącego prawie cztery lata wojny".

Rosja uderzyła w stolicę Ukrainy. Polska poderwała myśliwce

W związku z uderzeniem Rosji na terytorium Ukrainy, Polska w sobotę nad ranem poderwała myśliwce.

Wojsko podało w komunikacie, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała także, iż "lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze". Porty wznowiły normalną pracę po kilku godzinach.

