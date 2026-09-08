W skrócie Rosja przeprowadziła nocny atak rakietami balistycznymi i dronami na Kijów, raniąc co najmniej sześć osób oraz powodując zniszczenia w budynkach mieszkalnych i placówce edukacyjnej.

Eksplozje wystąpiły w kilku dzielnicach, co skutkowało pożarami w pięciu rejonach miasta oraz interwencją służb ratunkowych.

Wznowienie zmasowanych ataków na Kijów nastąpiło po zakończeniu trzydniowego zawieszenia broni ogłoszonego przez Kreml.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W nocy z poniedziałku na wtorek, około godz. 2 czasu lokalnego, ukraińskie siły powietrzne ostrzegły, że Rosja może uderzyć pociskami kierowanymi. Kilka godzin później Kijowska Administracja Wojskowa poinformowała, że doszło do zmasowanego ataku na stolicę Ukrainy.

Atak na Kijów. Rosjanie uderzyli pociskami i dronami

Jak podaje agencja Ukrinform, rosyjskie lotnictwo przeprowadziło dwie serie uderzeń. Z przekazanych informacji wynika, że agresor mógł wykorzystać między innymi rakiety balistyczne.

Doszło do eksplozji w kilku dzielnicach miasta. Zniszczeniu uległo kilka bloków mieszkalnych, magazyn, garaże oraz placówka edukacyjna. Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy przekazała, że pożary odnotowano łącznie w pięciu rejonach Kijowa.

Rozwiń

"Wiadomo o siedmiu poszkodowanych. Niestety, są też informacje o dwóch ofiarach śmiertelnych w wyniku ataku wroga. Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom" - przekazała Kijowska Administracja Wojskowa na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Zmasowane ataki Rosji wznowione po czasowym ograniczeniu

Rosja wznowiła ataki na stolicę Ukrainy po wygaśnięciu ogłoszonego w sobotę przez Kreml czasowego zawieszenia broni. Decyzja rosyjskiego przywódcy Władimira Putina o ograniczeniu działań zbrojnych wynikała z wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i Kijowie.

Poprzednie zmasowane ataki Rosji na Kijów w tym miesiącu nastąpiły 1 i 4 września. Łącznie, z powodu tych wydarzeń, życie straciło osiem osób, w tym troje dzieci, a kilka zostało rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wówczas stanowczą reakcję odwetową.

Źródła: Unian, Ukraińska Prawda, Ukrinform



