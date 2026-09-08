Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Kijów w ogniu. Rosjanie uderzyli niezwłocznie po wygaśnięciu deklaracji

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Aktualizacja

Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi i dronami. W wyniku nocnego uderzenia rannych zostało co najmniej siedem osób, a dwie zginęły. Zniszczeniu uległy budynki mieszkalne oraz placówka edukacyjna. Do zdarzenia doszło po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni po stronie Kremla.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Płonące ciężarówki stojące w rzędzie po nocnym ataku na Kijów, wokół widoczne płomienie i dym.
Skutki ataku Rosji na KijówTelegram/Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnychmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła nocny atak rakietami balistycznymi i dronami na Kijów, raniąc co najmniej sześć osób oraz powodując zniszczenia w budynkach mieszkalnych i placówce edukacyjnej.
  • Eksplozje wystąpiły w kilku dzielnicach, co skutkowało pożarami w pięciu rejonach miasta oraz interwencją służb ratunkowych.
  • Wznowienie zmasowanych ataków na Kijów nastąpiło po zakończeniu trzydniowego zawieszenia broni ogłoszonego przez Kreml.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W nocy z poniedziałku na wtorek, około godz. 2 czasu lokalnego, ukraińskie siły powietrzne ostrzegły, że Rosja może uderzyć pociskami kierowanymi. Kilka godzin później Kijowska Administracja Wojskowa poinformowała, że doszło do zmasowanego ataku na stolicę Ukrainy.

Atak na Kijów. Rosjanie uderzyli pociskami i dronami

Jak podaje agencja Ukrinform, rosyjskie lotnictwo przeprowadziło dwie serie uderzeń. Z przekazanych informacji wynika, że agresor mógł wykorzystać między innymi rakiety balistyczne.

Doszło do eksplozji w kilku dzielnicach miasta. Zniszczeniu uległo kilka bloków mieszkalnych, magazyn, garaże oraz placówka edukacyjna. Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy przekazała, że pożary odnotowano łącznie w pięciu rejonach Kijowa.

"Wiadomo o siedmiu poszkodowanych. Niestety, są też informacje o dwóch ofiarach śmiertelnych w wyniku ataku wroga. Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom" - przekazała Kijowska Administracja Wojskowa na Telegramie.

Zobacz również:

Ukraina nie poparła nowego projektu ONZ. Powodem Krym (na zdj. Wołodymyr Zełenski)
Świat

Ukraińcy oburzeni, chodzi o nowy projekt ONZ. "Wstyd"

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Wojna w Ukrainie. Zmasowane ataki Rosji wznowione po czasowym ograniczeniu

Rosja wznowiła ataki na stolicę Ukrainy po wygaśnięciu ogłoszonego w sobotę przez Kreml czasowego zawieszenia broni. Decyzja rosyjskiego przywódcy Władimira Putina o ograniczeniu działań zbrojnych wynikała z wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i Kijowie.

Poprzednie zmasowane ataki Rosji na Kijów w tym miesiącu nastąpiły 1 i 4 września. Łącznie, z powodu tych wydarzeń, życie straciło osiem osób, w tym troje dzieci, a kilka zostało rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wówczas stanowczą reakcję odwetową.

Źródła: Unian, Ukraińska Prawda, Ukrinform

Zobacz również:

Rosja ma zasoby na kolejne lata wojny. Ukraiński wywiad wskazuje 2028 rok
Wojna w Ukrainie

Rosja ma zasoby na kolejne lata wojny. Szef ukraińskiego wywiadu wskazuje datę

Karol Płatek
Karol Płatek


"Polityczny WF": Afera Zondacrypto. Problem prawicy czy rządu? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze