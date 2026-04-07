W skrócie Estonia zaleciła ukraińskim siłom obronnym zmianę tras lotów dronów, aby zmniejszyć ryzyko wtargnięcia na estońskie terytorium.

Rosja oskarżyła kraje bałtyckie o umożliwienie Ukrainie korzystania z ich przestrzeni powietrznej, jednak estoński wywiad temu zaprzeczył.

Według ekspertów ukraińskie drony trafiały do krajów bałtyckich w wyniku zakłóceń sygnału GPS przez rosyjską armię.

W ostatnich dwóch tygodniach podczas zintensyfikowanych ataków powietrznych Ukrainy na rosyjską infrastrukturę portową i energetyczną w obwodzie leningradzkim (terminale naftowe w Primorsku oraz Ust-Łudze), jej drony zboczyły z kursu i zostały znalezione w Estonii, na Łotwie, Litwie oraz na terenie Finlandii.

Ukraińskie bezzałogowce dalekiego zasięgu spadły poza obszarami zamieszkałymi, ale jeden z dronów uderzył w komin elektrowni w pobliżu estońskiej Narwy tuż przy granicy z Rosją.

- Zaleciliśmy Ukraińcom wybór innych korytarzy ataków, tak by ich drony nie wkraczały w przestrzeń powietrzną Estonii, choć i tej sytuacji nie da się całkowicie wykluczyć. Aktywność rosyjskiej obrony powietrznej ma również znaczenie, dlatego drony trafiają m.in. nad Estonię - powiedział płk. Kiviselg cytowany w poniedziałek przez radio ERR.

Wojna w Ukrainie. Estonia odpowiada na zarzuty Rosji

Rosja oskarżyła jednocześnie kraje bałtyckie o umożliwienie Ukrainie wykorzystania ich przestrzeni powietrznej do ataków na nią. Pułkownik Kiviselg zaprzeczył temu. Z kolei informacje wywiadowcze służb ukraińskich wskazują, że to Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na kraje bałtyckie.

Według ekspertów ukraińskie drony zostały przekierowane w przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich wskutek zakłóceń sygnału GPS przez armię rosyjską.

Fińskie służby informowały wcześniej, że Rosja posiada systemy i bazy do prowadzenia walki elektronicznej, zlokalizowane w rejonie Zatoki Fińskiej, m.in. w rejonie Petersburga oraz w południowej części Bałtyku w obwodzie kaliningradzkim. Rosja wykorzystuje też własny system nawigacji satelitarnej Glonass.

Według fińskich sił zbrojnych pod koniec marca w ciągu około tygodnia, Ukraina do ataku na rosyjskie cele we wschodniej części Zatoki Fińskiej użyła około 2500 dronów. Ataki postawiły rosyjską obronę powietrzną w stan gotowości oraz doprowadziły do tymczasowego lub całkowitego wstrzymania ruchu w terminalach naftowych.

