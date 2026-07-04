W skrócie Kilkadziesiąt ukraińskich dronów wykryto nad Petersburgiem. Trafiono między innymi w terminal naftowy i zespół pałacowy Peterhof.

Rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu 72 dronów, a także potwierdziły uszkodzenia terminala naftowego oraz incydent na terenie kompleksu pałacowego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził ataki na infrastrukturę naftową i port wojskowy Kronstadt.

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Gubernator Petersburga Aleksander Biegłow poinformował, że nad miastem zestrzelono w sumie 72 ukraińskie bezzałogowce.

- Trafiono w terminal naftowy w dzielnicy Kirowsk. Skutki techniczne zostały już naprawione. Nie ma ofiar - powiedział.

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Biegłow przekazał również, że jeden z dronów rozbił się na terenie kompleksu pałacowego Peterhof, wybudowanego w XVIII wieku przez cesarza Piotra I. - Nie odnotowano zniszczeń, ani ofiar - stwierdził gubernator Petersburga.

Szczątki dronów miały spaść też na port Wysock na północny zachód od miasta. Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko poinformował w mediach społecznościowych, że służby nadal ustalają szczegóły zdarzenia.

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Ataki skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Ubiegłej nocy ukraińskie sankcje (chodzi o drony - red.) dalekiego zasięgu sięgnęły okolic Petersburga. Ukraińskie Siły Obronne przeprowadziły atak na portową infrastrukturę naftową, która generuje dochody na rzecz rosyjskiej wojny" - napisał w mediach społecznościowych.

Poinformował również, że Ukraińcy zaatakowali także port Kronstadt - "ważny cel wojskowy" oddalony od ukraińskiej granicy o ponad 850 km.

"Dziękuję wszystkim, którzy zapewniają ukraińską precyzję i przeprowadzają plan sankcji dalekiego zasięgu" - dodał.

Ukraina zaatakowała Petersburg po tym, jak kilka dni temu Rosjanie dokonali potężnego bombardowania Kijowa, w którym zginęło 30 osób.





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