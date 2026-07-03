Kijów uderza w Gierasimowa po masowych atakach. "Na polecenie"
Ukraina wszczęła postępowanie karne w sprawie szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa. Kijów obwinia wojskowego o bezpośredni udział w zbrodniczych atakach na cywilów. "Na polecenie Gierasimowa podległe mu wojska planują, przygotowują i przeprowadzają ataki powietrzne na Ukrainę" - oskarżono, informując o szczegółach.
W skrócie
- Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Prokuratura Generalna prowadzą postępowanie karne wobec generała Walerija Gierasimowa, dotyczące zarzutów zbrodni wojennych.
- Według zgromadzonych materiałów Gierasimow odpowiada za zmasowane ataki rakietowe i powietrzne na infrastrukturę cywilną Ukrainy, w tym śmiercionośny atak z 2 lipca.
- Po ataku na Kijów, w wyniku którego zniszczone zostały obiekty cywilne, Ukraina apeluje do państw partnerskich o wsparcie.
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Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Prokuratura Generalna wszczęły postępowanie karne w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez generała rosyjskiej armii, szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa.
Jak wskazano, ze zgromadzonych materiałów wynika, że Gierasimow ponosi odpowiedzialność za zmasowane ataki rakietowe i powietrzne na infrastrukturę cywilną Ukrainy i bierze w nich "bezpośredni udział".
Podkreślono, że chodzi także o potężny atak z 2 lipca. Z najnowszych doniesień wynika, że w uderzeniach Rosji zginęło 30 osób. Mowa jest także o ponad 100 osobach rannych. W mieście wciąż trwają akcje ratunkowe.
Ukraińcy wszczynają postępowanie karne. Chodzi o Walerija Gierasimowa
W stolicy Ukrainy zniszczone zostały budynki mieszkalne, obiekty sektora prywatnego czy obiekty socjalne.
"Na polecenie Gierasimowa podległe mu wojska planują, przygotowują i przeprowadzają ataki powietrzne na Ukrainę, wykorzystując bombowce, samoloty i systemy rakietowe, a także drony" - opisano.
W komunikacie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy podkreślono, że rosyjskie masowe ataki na cele cywilne to bezpośrednie naruszenie prawa międzynarodowego i Konwencji Genewskich.
Jak podkreślono, działania są prowadzone przez Prokuraturę Generalną zgodnie z procedurami.
Wojna w Ukrainie. Masowy atak Rosji, Kijów apeluje do sojuszników
Po masowym ataku okupanta na Kijów piątek w mieście ogłoszono dniem żałoby. Według mera stolicy Witalija Kliczki uderzenie to było najbardziej zmasowanym od początku pełnoskalowej wojny. Do ataku na Ukrainę użyto - zgodnie z danymi Kijowa - 496 dronów i 74 rakiety.
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Po akcie agresji minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow zawrócił się do państw partnerskich o niezwłoczne wsparcie kraju pociskami do systemów obrony powietrznej Patriot.