Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Kijów uderza w Gierasimowa po masowych atakach. "Na polecenie"

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

Ukraina wszczęła postępowanie karne w sprawie szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa. Kijów obwinia wojskowego o bezpośredni udział w zbrodniczych atakach na cywilów. "Na polecenie Gierasimowa podległe mu wojska planują, przygotowują i przeprowadzają ataki powietrzne na Ukrainę" - oskarżono, informując o szczegółach.

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Prezydent Rosji Władimir Putin i szef Sztabu Generalnego Rosji Walerij Gierasimow.
Prezydent Rosji Władimir Putin i szef Sztabu Generalnego Rosji Walerij GierasimowKristina Kormilitsyna / Zuma Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Prokuratura Generalna prowadzą postępowanie karne wobec generała Walerija Gierasimowa, dotyczące zarzutów zbrodni wojennych.
  • Według zgromadzonych materiałów Gierasimow odpowiada za zmasowane ataki rakietowe i powietrzne na infrastrukturę cywilną Ukrainy, w tym śmiercionośny atak z 2 lipca.
  • Po ataku na Kijów, w wyniku którego zniszczone zostały obiekty cywilne, Ukraina apeluje do państw partnerskich o wsparcie.
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Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Prokuratura Generalna wszczęły postępowanie karne w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez generała rosyjskiej armii, szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa.

Jak wskazano, ze zgromadzonych materiałów wynika, że Gierasimow ponosi odpowiedzialność za zmasowane ataki rakietowe i powietrzne na infrastrukturę cywilną Ukrainy i bierze w nich "bezpośredni udział".

Podkreślono, że chodzi także o potężny atak z 2 lipca. Z najnowszych doniesień wynika, że w uderzeniach Rosji zginęło 30 osób. Mowa jest także o ponad 100 osobach rannych. W mieście wciąż trwają akcje ratunkowe.

Ukraińcy wszczynają postępowanie karne. Chodzi o Walerija Gierasimowa

W stolicy Ukrainy zniszczone zostały budynki mieszkalne, obiekty sektora prywatnego czy obiekty socjalne.

"Na polecenie Gierasimowa podległe mu wojska planują, przygotowują i przeprowadzają ataki powietrzne na Ukrainę, wykorzystując bombowce, samoloty i systemy rakietowe, a także drony" - opisano.

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W komunikacie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy podkreślono, że rosyjskie masowe ataki na cele cywilne to bezpośrednie naruszenie prawa międzynarodowego i Konwencji Genewskich.

Jak podkreślono, działania są prowadzone przez Prokuraturę Generalną zgodnie z procedurami.

Wojna w Ukrainie. Masowy atak Rosji, Kijów apeluje do sojuszników

Po masowym ataku okupanta na Kijów piątek w mieście ogłoszono dniem żałoby. Według mera stolicy Witalija Kliczki uderzenie to było najbardziej zmasowanym od początku pełnoskalowej wojny. Do ataku na Ukrainę użyto - zgodnie z danymi Kijowa - 496 dronów i 74 rakiety.

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Po akcie agresji minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow zawrócił się do państw partnerskich o niezwłoczne wsparcie kraju pociskami do systemów obrony powietrznej Patriot.

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