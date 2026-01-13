Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Kijów sparaliżowany. Nocny atak Rosji zasiał spustoszenie w całym mieście

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Nocny rosyjski ostrzał Kijowa doprowadził do krytycznej sytuacji w mieście. W tysiącach mieszkań nie ma prądu i ogrzewania, utrudniony jest transport publiczny, wstrzymano pracę dużych sklepów spożywczych. "Sytuacja jest niezwykle trudna" - napisał mer stolicy Witalij Kliczko.

Strażak w akcji gaszenia pożaru, otoczony dymem i zniszczonym mieniem, w tle wysoki, częściowo zniszczony budynek mieszkalny z widocznymi śladami ognia wokół okien.
Nocny ostrzał Kijowa. Paraliż w stolicy UkrainySłużba Ratunkowa Kijowadomena publiczna

W godzinach nocnych rosyjska armia przeprowadziła kolejny atak na stolicę Ukrainy, Kijów. W kierunku budynków infrastruktury krytycznej, m.in. elektrowni i elektrociepłowni wystrzelono różnego typu pociski, a także drony bojowe. Część z nich trafiła w cele, co spowodowało ogromne problemy dla mieszkańców.

"Po dzisiejszym ostrzale stolica zmaga się z jeszcze większym niedoborem energii elektrycznej. Nawet w przypadku infrastruktury krytycznej (…) Sytuacja jest niezwykle trudna" - ogłosił mer miasta Witalij Kliczko.

Zobacz również:

Podczas rosyjskiego ataku zniszczona została ambasada Kataru w Kijowie. Informację przekazał m.in. Wołodymyr Zełenski
Wojna w Ukrainie

Rosyjski dron uderzył w ambasadę. "Brutalność nie zna granic"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Polityk dodał, że w południe czasu lokalnego, bez ogrzewania pozostawało około 500 budynków wielopiętrowych. Jeszcze większy problem dotyczy dostępu do energii elektrycznej, której nie ma w wielu regionach miasta.

    Wojna w Ukrainie. Kijów sparaliżowany po rosyjskim ostrzale

    Problemy, z którymi mierzą się mieszkańcy są wyjątkowo dotkliwe m.in. ze względu na wstrzymanie ruchu elektrycznej komunikacji miejskiej. Władze zmuszone były do odwołania kursów trolejbusów, a także części metra.

    W mediach społecznościowych pojawiły się także informacje o zamknięciu dużej liczby sklepów spożywczych w mieście, a także w całym obwodzie kijowskim.

    Choć mer Kliczko zdementował te doniesienia, do sprawy odniosła się premier Ukrainy Julia Swyrydenko, która zapewniła, że rząd bierze pod uwagę taką sytuację i jeśli będzie taka potrzeba dostarczy na miejsce duże generatory prądu.

    "Sytuacja z zaopatrzeniem ludności w produkty jest pod kontrolą. Poleciłam ministrowi gospodarki sprawowanie nad nią osobistej kontroli i reagowanie na prośby sieci handlowych" - stwierdziła.

    Zobacz również:

    Rosjanie zaatakowali w Kijowie i obwodzie lwowskim
    Wojna w Ukrainie

    Zmasowany atak Rosjan po ostrzeżeniach USA. Uderzenia w Kijowie i we Lwowie

    Paweł Sekmistrz
    Patryk Idziak
    Paweł Sekmistrz, Patryk Idziak
    "Nie będzie środków". Czy prezydent nie podpisze kluczowej ustawy?Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze