W skrócie Ukraińskie wojsko wprowadza nową strategię, polegającą na niszczeniu rosyjskich wyrzutni rakiet na terenie Rosji z powodu braków amunicji do obrony przed atakami balistycznymi.

Pierwszy taki atak na wyrzutnię rakiet balistycznych Iskander miał miejsce 22 sierpnia i został potwierdzony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Rosja zwiększyła produkcję pocisków balistycznych, a zdobycie informacji o lokalizacji mobilnych wyrzutni wymaga skoordynowanej współpracy służb wywiadowczych oraz wsparcia danych radarowych od partnerów NATO.

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Pierwszy atak na rosyjską wyrzutnię rakiet balistycznych Iskander przeprowadzono 22 sierpnia, o czym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Akcję przeprowadzono w pobliżu granicy z Ukrainą.

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- W pewnym momencie (Rosjanie - red.) planowali atak, ale go nie zrealizowali. To nie przypadek - powiedział ukraiński przywódca w rozmowie z dziennikarzami, ujawniając informacje o nowej strategii wojsk.

- Innymi słowy, pracujemy nad uniemożliwieniem im przeprowadzania ataków rakietowych na dużą skalę. To pojedyncze, złożone operacje i zaczynamy już widzieć pierwsze rezultaty - przekazał Zełenski.

Jak pisze The Kyiv Independent, decyzja Ukrainy jest podyktowana poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot, które jako jedyne są w stanie niezawodnie przechwytywać rosyjskie rakiety balistyczne.

Problem ten jest od dłuższego czasu sygnalizowany przez prezydenta, a sytuacji nie ułatwia wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem. Wskutek tego konfliktu Amerykanie również zużyli znaczącą część swoich zapasów

W ubiegłym tygodniu Zełenski poinformował, że do Kijowa spłynęło "trochę pocisków do Patriotów". - Nie mogę powiedzieć, ile, ale trochę. Potrzebujemy więcej - przekazał prezydent.

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Sytuacja, w jakiej pod względem amunicji rakietowej znalazła się Ukraina, już jest wykorzystywana przez Rosję. Kreml zdecydował o podwojeniu produkcji pocisków balistycznych. Zdaniem Zełenskiego obecnie do dyspozycji Moskwy pozostaje 600 takich rakiet, a roczne możliwości produkcyjne wynoszą do 1300 sztuk.

W przypadku intensywnie atakowanego obecnie Kijowa pociski Iskander są wystrzeliwane głównie z dwóch obwodów: kurskiego i briańskiego. Aby ustalić lokalizację mobilnych wyrzutni konieczna jest skoordynowana współpraca różnych dyscyplin wywiadowczych.

O szczegółach tego rodzaju operacji mówił w rozmowie z The Kyiv Independent członek sił specjalnych zaznajomiony ze sprawą. - Kluczem do wykrycia Iskanderów oraz określenia ich położenia po wystrzeleniu są dane z radarów wczesnego ostrzegania, również należących do partnerów Ukrainy z NATO, przekazane Kijowowi - wskazało anonimowe źródło.

Z kolei zdaniem doradcy prezydenta ds. innowacji wojskowych Serhija Beskrestnowa strategia polowania zakłada operacje o niezwykle wysokim stopniu trudności.

- Załogi Iskanderów są bardzo ostrożne przy przygotowywaniu startu. Poruszają się w taki sposób, by nie dać się wykryć satelitom. Złapanie Iskandera w ruchu, w momencie i miejscu, w którym rozstawia się do strzału, jest niezwykle trudne - wskazał.

Źródło: The Kyiv Independent



