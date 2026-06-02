W skrócie Według agencji UNIAN, w wyniku ataku dronów w Ilskim, jeden z największych składów ropy w regionie stanął w ogniu, ale nie było ofiar.

Wojsko Ukrainy przeprowadziło zmasowany atak dronowy na rafinerię ropy w miejscowości Ilja, która została już zaatakowana dziesięć razy od początku roku.

W nocy z 1 na 2 czerwca doszło również do ataków rakietowych i dronowych na ukraińskie miasta, a ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o neutralizacji 642 z 729 pocisków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W nocy z poniedziałku na wtorek wojsko Ukrainy przeprowadziło zmasowany atak dronowy w Kraju Krasnodarskim, na południu europejskiej części Rosji. Doszło do silnych eksplozji, a największe straty poniosła rosyjska rafineria ropy naftowej w miejscowości Ilskij.

Pożar w rosyjskiej rafinerii. To już 16 tego typu atak

Regionalne dowództwo operacyjne potwierdziło informację o pożarze. Jego bezpośrednią przyczyną była eksplozja bezzałogowca. Jak dodano w komunikacie, to już 16 ukraiński atak na tego typu zakład od początku roku. W tę konkretną rafinerię armia Wołodymyra Zełenskiego uderzyła już 10 raz.

Jak informują lokalne media, w wyniku ataku nie odnotowano ofiar śmiertelnych. W sieci pojawiły się liczne zdjęcia i nagrania, ukazujące moment uderzenia i snop dymu unoszący się nad miastem.

Rafineria ma zdolność przetwarzania 6 mln ton ropy naftowej rocznie i jest jednym z największych przedsiębiorstw w Kraju Krasnodarskim, położonym na południowy wschód od Ukrainy, nieopodal okupowanego Krymu.

Rafineria Ilska jest jednym z wiodących zakładów rafinacji ropy naftowej w Południowym Okręgu Federalnym Rosji. Łączna zdolność przerobowa zakładów przeróbki pierwotnej wynosi około 6,6 miliona ton ropy rocznie, czyli 133 tys. baryłek dziennie.

Jak podała agencja Unian, w wyniku nasilenia ataków Ukrainy na rosyjskie rafinerie, Moskwa zakazała eksportu paliwa lotniczego, aby uniknąć niedoborów na rynki krajowym.

Moskwa odpowiada na ataki Kijowa. Wystrzeliła rakiety w kierunku ukraińskiej stolicy

Również w nocy z 1 na 2 czerwca doszło do kilku poważnych ataków ze strony rosyjskiej z użyciem dronów uderzeniowych i rakiet. Jak poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne, wojsku udało się zneutralizować 642 z 729 wystrzelonych pocisków.

Głównym celem ataku był Kijów. Ucierpiały również między innymi Dniepr, Charków i Zaporoże.

"Proszę, zwracajcie uwagę na ostrzeżenia powietrzne, chrońcie swoje życie. Nasze służby działają sprawnie i są przygotowane; Siły Powietrzne i inne siły obrony naszego nieba będą dyżurować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jak zawsze" - apelował ukraiński przywódca.

Źródła: Unian, Mezha, Reuters, Ukraińska Prawda





"Wydarzenia": Napad na stację. Po akcji sprawca przemalował auto Polsat News