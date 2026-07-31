W skrócie Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone muszą zachować ostrożność w kwestii udzielania Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemu Patriot i obecnie nie wyraziły na to zgody.

Po spotkaniu z Trumpem Wołodymyr Zełenski przekazał, że amerykański prezydent obiecał wydać taką licencję Ukrainie, jednak Trump później wyrażał wątpliwości co do tej decyzji.

Zełenski miał prosić o zgodę na zakup 300 rakiet Patriot, Trump jednak odmówił i zaproponował transfer technologii produkcji, co ma związek z ograniczonymi zasobami amerykańskich rakiet.

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- To niesamowita broń. Musimy bardzo uważać, komu pozwalamy ją produkować- powiedział Trump w prezydenckiej rezydencji w Camp David, odpowiadając na pytanie o możliwość zezwolenia Ukrainie na wytwarzanie tych pocisków.

Prezydent USA przyznał, że Ameryka nie wyraziła zgody na wydanie Kijowowi takiej licencji.

Zamieszanie ws. licencji na produkcję pocisków dla Ukrainy. Sprzeczne wersje przywódców

Po spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze, które odbyło się 8 lipca, pojawiły się komunikaty, wedle których amerykański prezydent zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję elementów do systemów Patriot.

W środę, po spotkaniu z Trumpem w USA, Zełenski potwierdził te doniesienia w rozmowie ze stacją Fox News.

- Zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi - oświadczył Zełenski. - Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję - dodał.

Strona amerykańska oficjalnie nie skomentowała wówczas doniesień, ale w piątek Donald Trump dawał do zrozumienia, że nie jest przekonany do tego pomysłu.

Prezydent USA w rozmowie z "Financial Times" powiedział, że "nie jest pewny", czy pozwoli Ukrainie na produkcję tych pocisków. - Analizujemy to - dodał.

- Mówiąc bardzo prosto, chcemy zakończenia wojny na Ukrainie z Rosją. Nie zabiegam o pociski rakietowe. Zabiegamy o pokój - podsumował.

Zełenski chciał 300 rakiet do Patriotów. Trump miał odmówić

Przypomnijmy, że według "The Atlantic" Zełenski w trakcie niedawnej rozmowy z Trumpem miał poprosić prezydenta USA o zgodę na nabycie przez Ukrainę 300 rakiet do Patriotów.

Trump miał odmówić i zaproponować wspomniany transfer technologii do ich produkcji.

Miesięcznik przypomniał, że wojna w Iranie wyczerpała około dwie trzecie amerykańskiego arsenału tych pocisków przechwytujących. Według analityków, łącznie Stany Zjednoczone dysponują obecnie tylko 759 nowoczesnymi rakietami do systemu Patriot.

Źródła: "The Atlantic", Reuters





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