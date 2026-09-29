W skrócie Rosja przeprowadza ataki na Kijów wykorzystując drony odrzutowe w ciągu dnia, co sprawia, że w mieście panuje atmosfera frontowa - podał "The Guradian".

Za frontową atmosferę odpowiadają dwa czynniki. Rosja zaczęła atakować za dnia, a ponadto z użyciem dronów odrzutowych, z którymi nie radzi sobie ukraińska obrona.

Symboliczny był poniedziałkowy atak na Narodową Akademię Nauk, gdzie doszło do pożaru i zginęła co najmniej jedna osoba.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Według analizy "The Guardian" zmiana rosyjskiej taktyki odcisnęła piętno na atmosferze panującej w ukraińskiej stolicy. Ataki przeprowadzane w biały dzień z użyciem dronów odrzutowych sprawiły, że mieszkańcy Kijowa czują się jakby żyli w mieście frontowym.

Szczególnie dotkliwy było dla Ukraińców poniedziałkowe uderzenie w gmach Narodowej Akademii Nauk, otwiera się w nowym oknie. W XIX-wiecznym budynku wybuchł pożar, a pracownicy musieli uciekać przez okna. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w ataku zginęła co najmniej jedna osoba. Kolejna zginęła w uderzeniu na pobliską krytykę.

Wojna na Ukrainie. Media: Kijów jak miasto frontowe

Narodowa Akademia Nauk znajduje się w pobliżu m.in. budynku Opery Narodowej, Soboru Świętego Włodzimierza czy niemieckiej ambasady. Prezes instytucji Anatolij Zagorodny stwierdził, że Rosjanie dopuścili się "ataku na naukę" i nazwał działania Moskwy terroryzmem.

- Rosja celowo przesuwa granice tego, co jej zdaniem świat jest w stanie tolerować. Każdy atak, który pozostaje bez zdecydowanej reakcji, tylko zachęca do kolejnego - skomentował ataki Andrij Sybiha.

Według "The Guardian" Rosjanie coraz częściej atakują w biały dzień, aby wywoływać paraliż w codziennym życiu miasta. Z kolei zastosowanie na dużą skalę dronów odrzutowych wymusiło na mieszkańcach traktowanie alarmów znacznie poważniej niż dotąd, bo z dronami odrzutowymi słabo radzi sobie ukraińska obrona przeciwlotnicza.

Ataki w dzień i drony odrzutowe. Rosja zmieniła taktykę

Dziennik wymienia środki, dzięki którym Rosjanom udało się zasiać w Kijowie frontową atmosferę. Droń Gerań-2 może przenosić głowicę o maksymalnej masie 90 kg z prędkością do 300 km/h, ale jego najmocniejszą stroną jest zasięg sięgający 2500 km.

Nowsze drony mają mniejszy zasięg, ale większą prędkość. Gerań-4 może przenosić maksymalnie 50-kilogramowe głowice na odległość 850 km - za to z prędkością 600 km/h. Taką samą prędkość maksymalną osiąga najbardziej zaawansowany Gerań-5 łączący cechy drona i pocisku sterowanego, który może nieść ładunki o masie 90 kg na odległość 1000 km.

Źródło: "The Guardian"



