Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Kijów jak miasto frontowe. Drony odrzutowe Rosji sieją terror w biały dzień

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Intensywne dzienne ataki Rosji z użyciem dronów z napędem odrzutowym sprawiają, że "w Kijowie coraz bardziej czuć atmosferę linii frontu" - podał "The Guardian". Codziennie drony trafiają bloki mieszkalne, magazyny, centra danych, rośnie bilans rannych i ofiar. Atmosferę miasta frontowego przypieczętował poniedziałkowy atak na gmach Narodowej Akademii Nauk - podał dziennik.

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Strażacy gaszą pożar wśród gruzów, kobieta idzie obok zniszczonej fasady i samochodu przy rumowisku w Kijowie.
"The Guardian": Przez zmianę taktyki Rosjan w Kijowie zapanowała atmosfera miasta frontowegoVIRGINIE NGUYEN HOANGAFP

W skrócie

  • Rosja przeprowadza ataki na Kijów wykorzystując drony odrzutowe w ciągu dnia, co sprawia, że w mieście panuje atmosfera frontowa - podał "The Guradian".
  • Za frontową atmosferę odpowiadają dwa czynniki. Rosja zaczęła atakować za dnia, a ponadto z użyciem dronów odrzutowych, z którymi nie radzi sobie ukraińska obrona.
  • Symboliczny był poniedziałkowy atak na Narodową Akademię Nauk, gdzie doszło do pożaru i zginęła co najmniej jedna osoba.
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Według analizy "The Guardian" zmiana rosyjskiej taktyki odcisnęła piętno na atmosferze panującej w ukraińskiej stolicy. Ataki przeprowadzane w biały dzień z użyciem dronów odrzutowych sprawiły, że mieszkańcy Kijowa czują się jakby żyli w mieście frontowym.

Szczególnie dotkliwy było dla Ukraińców poniedziałkowe uderzenie w gmach Narodowej Akademii Nauk, otwiera się w nowym oknie. W XIX-wiecznym budynku wybuchł pożar, a pracownicy musieli uciekać przez okna. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w ataku zginęła co najmniej jedna osoba. Kolejna zginęła w uderzeniu na pobliską krytykę.

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Narodowa Akademia Nauk znajduje się w pobliżu m.in. budynku Opery Narodowej, Soboru Świętego Włodzimierza czy niemieckiej ambasady. Prezes instytucji Anatolij Zagorodny stwierdził, że Rosjanie dopuścili się "ataku na naukę" i nazwał działania Moskwy terroryzmem.

- Rosja celowo przesuwa granice tego, co jej zdaniem świat jest w stanie tolerować. Każdy atak, który pozostaje bez zdecydowanej reakcji, tylko zachęca do kolejnego - skomentował ataki Andrij Sybiha.

Według "The Guardian" Rosjanie coraz częściej atakują w biały dzień, aby wywoływać paraliż w codziennym życiu miasta. Z kolei zastosowanie na dużą skalę dronów odrzutowych wymusiło na mieszkańcach traktowanie alarmów znacznie poważniej niż dotąd, bo z dronami odrzutowymi słabo radzi sobie ukraińska obrona przeciwlotnicza.

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Dziennik wymienia środki, dzięki którym Rosjanom udało się zasiać w Kijowie frontową atmosferę. Droń Gerań-2 może przenosić głowicę o maksymalnej masie 90 kg z prędkością do 300 km/h, ale jego najmocniejszą stroną jest zasięg sięgający 2500 km.

Nowsze drony mają mniejszy zasięg, ale większą prędkość. Gerań-4 może przenosić maksymalnie 50-kilogramowe głowice na odległość 850 km - za to z prędkością 600 km/h. Taką samą prędkość maksymalną osiąga najbardziej zaawansowany Gerań-5 łączący cechy drona i pocisku sterowanego, który może nieść ładunki o masie 90 kg na odległość 1000 km.

Źródło: "The Guardian"

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