W skrócie Rosyjski wywiad zagraniczny podał informację, że Wielka Brytania i Francja rozważają przekazanie Ukrainie broni jądrowej.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ oraz przedstawiciele Kremla i rosyjskie służby odnieśli się do tych doniesień, podkreślając ich wagę i możliwe konsekwencje.

Wielka Brytania oraz Ukraina zdecydowanie zaprzeczyły rosyjskim oskarżeniom.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje o tym, że Ukraina miałaby rzekomo otrzymać broń jądrową od Wielkiej Brytanii i Francji podał we wtorek rosyjski wywiad zagraniczny. Według niego taki scenariusz jest rozważany, ponieważ Londyn i Paryż "zorientowały się, że Ukraina nie jest w stanie pokonać Rosji na polu bitwy".

- Według informacji wywiadu zagranicznego mowa co najmniej o "brudnej bombie", ale rozważana jest również opcja przekazania pełnoprawnej broni nuklearnej. Londyn i Paryż już aktywnie pracują nad rozwiązaniem, w tym potajemnym transferem europejskich komponentów, sprzętu i technologii do Ukrainy. Skupiają się również nad sprawieniem, by broń wyglądała, jakby została opracowana przez Ukraińców - stwierdziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

- W kontekście antyrosyjskich oświadczeń i działań przywódców wielu krajów europejskich, które w dalszym ciągu podsycają sprowokowaną przez Zachód konfrontację związaną z kryzysem ukraińskim, po raz kolejny ostrzegamy przed ryzykiem bezpośredniego starcia zbrojnego między mocarstwami nuklearnymi, a co za tym idzie, przed jego potencjalnie poważnymi konsekwencjami - dodała i zaznaczyła, że "konsekwencje tego lekkomyślnego postępowania zagrażają nie tylko bezpieczeństwu Rosji".

Kreml oskarża Ukrainę, Wielką Brytanię i Francję. "Poważna sprawa"

Do sprawy odnieśli się również inni rosyjscy politycy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że to "bardzo poważna wiadomość", z kolei doradca Władimira Putina Jurij Uszakow przyznał, że informacje te wpłyną na stanowisko negocjacyjne Rosji.

- Amerykanie oczywiście zostaną o tym wszystkim poinformowani. Będziemy o tym szczegółowo rozmawiać - powiedział.

Głos w sprawie zabrał również rosyjski przywódca Władimir Putin. - Nie mogą zadać Rosji strategicznej klęski. To po prostu niemożliwe. Ale tak bardzo tego pragną - nie mogą bez tego żyć. Szukają wszelkich możliwych sposobów. Posuną się do ostateczności, a potem będą tego żałować - stwierdził podczas wtorkowego kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Jednocześnie Putin zaznaczył, że "przeciwnicy rozumieją, czym może się skończyć użycie broni jądrowej".

Wojna w Ukrainie. Wielka Brytania i Ukraina zaprzeczają doniesieniom. "Brudna bomba informacyjna"

Do oskarżeń Moskwy postanowiły odnieść się Wielka Brytania i Ukraina, które zaprzeczyły informacjom rosyjskich służb.

- Jest to wyraźna próba odwrócenia uwagi od potwornych działań Władimira Putina w Ukrainie. Nie ma w tym ani odrobiny prawdy - stwierdził rzecznik prasowy brytyjskiego premiera Keira Starmera. - Słyszeliście zapewne słowa premiera dziś rano, który wyraził uznanie dla niesamowitej odporności Ukraińców. Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju - dodał.

- Rosyjscy urzędnicy znani ze swojej imponującej liczby kłamstw ponownie próbują sfabrykować stare bzdury o "brudnej bombie" - skomentował natomiast rzecznik ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Gierogij Tykij.

- Żeby było jasne: Ukraina już wielokrotnie w przeszłości zaprzeczała tym absurdalnym twierdzeniom i oficjalnie zaprzeczamy im również teraz. Wzywamy społeczność międzynarodową do odrzucenia i potępienia rosyjskich brudnych bomb informacyjnych - dodał.

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

"Wcześniej nie pokazywaliśmy tych pomieszczeń". Zełenski odsłonił kulisy Wołodymyr Zełenski/X Polsat News