Kijów i Londyn reagują na oskarżenia Rosji. "Brudna bomba informacyjna"

Krzysztof Ryncarz

Rosja stwierdziła we wtorek, że Wielka Brytania i Francja rozważają przekazanie Ukrainie broni jądrowej. - Nie ma w tym ani odrobiny prawdy - zapewnił w odpowiedzi rzecznik brytyjskiego premiera. Rosyjskim doniesieniom zaprzeczył również Kijów.

Trójka dorosłych osób w eleganckich ubraniach, z poważnymi wyrazami twarzy, stoi na tle mapy satelitarnej dużego obszaru Europy Wschodniej.
Keir Starmer, Maria Zacharowa i Emmanuel MacronMAXIM SHEMETOV / POOL / MUSTAFA YALÃ§Ä±N / ANADOLU / KIN CHEUNG / POOL AFP

W skrócie

  • Rosyjski wywiad zagraniczny podał informację, że Wielka Brytania i Francja rozważają przekazanie Ukrainie broni jądrowej.
  • Rzeczniczka rosyjskiego MSZ oraz przedstawiciele Kremla i rosyjskie służby odnieśli się do tych doniesień, podkreślając ich wagę i możliwe konsekwencje.
  • Wielka Brytania oraz Ukraina zdecydowanie zaprzeczyły rosyjskim oskarżeniom.
Informacje o tym, że Ukraina miałaby rzekomo otrzymać broń jądrową od Wielkiej Brytanii i Francji podał we wtorek rosyjski wywiad zagraniczny. Według niego taki scenariusz jest rozważany, ponieważ Londyn i Paryż "zorientowały się, że Ukraina nie jest w stanie pokonać Rosji na polu bitwy".

- Według informacji wywiadu zagranicznego mowa co najmniej o "brudnej bombie", ale rozważana jest również opcja przekazania pełnoprawnej broni nuklearnej. Londyn i Paryż już aktywnie pracują nad rozwiązaniem, w tym potajemnym transferem europejskich komponentów, sprzętu i technologii do Ukrainy. Skupiają się również nad sprawieniem, by broń wyglądała, jakby została opracowana przez Ukraińców - stwierdziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

    - W kontekście antyrosyjskich oświadczeń i działań przywódców wielu krajów europejskich, które w dalszym ciągu podsycają sprowokowaną przez Zachód konfrontację związaną z kryzysem ukraińskim, po raz kolejny ostrzegamy przed ryzykiem bezpośredniego starcia zbrojnego między mocarstwami nuklearnymi, a co za tym idzie, przed jego potencjalnie poważnymi konsekwencjami - dodała i zaznaczyła, że "konsekwencje tego lekkomyślnego postępowania zagrażają nie tylko bezpieczeństwu Rosji".

    Kreml oskarża Ukrainę, Wielką Brytanię i Francję. "Poważna sprawa"

    Do sprawy odnieśli się również inni rosyjscy politycy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że to "bardzo poważna wiadomość", z kolei doradca Władimira Putina Jurij Uszakow przyznał, że informacje te wpłyną na stanowisko negocjacyjne Rosji.

    - Amerykanie oczywiście zostaną o tym wszystkim poinformowani. Będziemy o tym szczegółowo rozmawiać - powiedział.

    Głos w sprawie zabrał również rosyjski przywódca Władimir Putin. - Nie mogą zadać Rosji strategicznej klęski. To po prostu niemożliwe. Ale tak bardzo tego pragną - nie mogą bez tego żyć. Szukają wszelkich możliwych sposobów. Posuną się do ostateczności, a potem będą tego żałować - stwierdził podczas wtorkowego kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

    Jednocześnie Putin zaznaczył, że "przeciwnicy rozumieją, czym może się skończyć użycie broni jądrowej".

    Wojna w Ukrainie. Wielka Brytania i Ukraina zaprzeczają doniesieniom. "Brudna bomba informacyjna"

    Do oskarżeń Moskwy postanowiły odnieść się Wielka Brytania i Ukraina, które zaprzeczyły informacjom rosyjskich służb.

      - Jest to wyraźna próba odwrócenia uwagi od potwornych działań Władimira Putina w Ukrainie. Nie ma w tym ani odrobiny prawdy - stwierdził rzecznik prasowy brytyjskiego premiera Keira Starmera. - Słyszeliście zapewne słowa premiera dziś rano, który wyraził uznanie dla niesamowitej odporności Ukraińców. Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju - dodał.

      - Rosyjscy urzędnicy znani ze swojej imponującej liczby kłamstw ponownie próbują sfabrykować stare bzdury o "brudnej bombie" - skomentował natomiast rzecznik ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Gierogij Tykij.

      - Żeby było jasne: Ukraina już wielokrotnie w przeszłości zaprzeczała tym absurdalnym twierdzeniom i oficjalnie zaprzeczamy im również teraz. Wzywamy społeczność międzynarodową do odrzucenia i potępienia rosyjskich brudnych bomb informacyjnych - dodał.

