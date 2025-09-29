Ukraina Rosja
Kijów gotowy do zakończenia wojny. Szef ukraińskiego MSZ wskazał termin

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

- Chcemy zakończyć wojnę w tym roku - przyznał ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Polityk zaznaczył również, że po niedawnym spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku, Ukraińcy są w momencie, w którym "mają dodatkową dynamikę dyplomatyczną dla wysiłków propokojowych". Dodał, że jedynym sposobem, aby zmusić Rosję do pertraktacji jest zwiększenie sankcji.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij SybihaUkrinform/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha podkreślił konieczność zakończenia wojny do końca roku i wskazał na wzrost dynamiki dyplomatycznej po spotkaniu Zełenskiego z Trumpem.
  • Za jedyny skuteczny sposób wywarcia presji na Władimira Putina Sybiha uznaje zwiększenie sankcji na Rosję, po to aby zmusić ją do negocjacji.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił propozycję rozmów pokojowych w Moskwie, argumentując, że jego kraj jest codziennie atakowany.
Andrij Sybiha, który w poniedziałek w Belwederze spotkał się z szefami MSZ Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Niemiec oraz Francji, wziął także razem z nimi udział w Warsaw Security Forum, czyli organizowanej w Warszawie międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu.

Szef ukraińskiego MSZ podkreślił, że odporność jego kraju nie jest powodem, żeby wojna trwała bez końca. - Chcemy zakończyć wojnę w tym roku - powiedział. Ocenił również, że po spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Nowym Jorku "jesteśmy w takim momencie, że mamy dodatkową dynamikę dyplomatyczną dla naszych wysiłków propokojowych".

Zdaniem Sybihy, należałoby przyznać wprost, że choć NATO formalnie nie jest zaangażowane w wojnę, to Rosja jest na wojnie hybrydowej ze społecznością transatlantycką. Jego zdaniem działania w tym momencie powinny iść w kierunku tego, by dalsza agresja kosztowała Rosjan coraz więcej oraz stawała się osobiście niebezpieczna dla Władimira Putina.

    "To jedyny sposób". Ukraiński minister o negocjacjach z Rosją

    - Mamy tu bardzo wydajne instrumenty w postaci sankcji (...), nie tylko europejskich - powiedział minister. Według niego, to jedyny sposób wywarcia presji na Władimira Putina tak, aby ten zaczął negocjować.

    Odnosząc się do propozycji Putina, zgodnie z którą rozmowy pokojowe miałyby toczyć się w Moskwie, Sybiha odparł, że nie jest to ani poważne, ani w ogóle do zaakceptowania. - Jesteśmy gotowi na spotkanie, jesteśmy gotowi omówić wszystkie delikatne kwestie, ale wynik tego spotkania powinien zaowocować zawieszeniem broni - powiedział.

    Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wykluczył swój przyjazd do Moskwy, wskazując, że jego zdaniem taka propozycja to jedynie gra na zwłokę. - Nie mogę pojechać do Moskwy, gdy mój kraj jest każdego dnia atakowany pociskami. Nie mogę pojechać do stolicy tego terrorysty - stwierdził ukraiński przywódca w rozmowie z ABC.

