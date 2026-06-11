W skrócie Zajęcie Kosy Kinburnskiej było wcześniej uznawane przez Rosję za ważny sukces strategiczny na południu Ukrainy, jednak obecnie rosyjskie wojska rozpoczęły stamtąd odwrót pod presją ataków dronów ukraińskich.

Wycofanie Rosjan z tego regionu nastąpiło z powodu paraliżu ich logistyki oraz odcięcia linii zaopatrzenia, co znacząco wpłynęło na możliwości obronne Ukrainy w obwodach mikołajowskim i chersońskim.

Odzyskanie kontroli przez Ukrainę zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, co wzmacnia pozycję Kijowa w rozmowach z partnerami międzynarodowymi.

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Według analizy przygotowanej przez stację France24 - główną przyczyną wycofania się Rosjan z tego rejonu był całkowity paraliż ich logistyki.

Niezbędne dostawy amunicji, paliwa i żywności zostały całkowicie odcięte, a większość żołnierzy 337. Pułku Powietrznodesantowego została przeniesiona w inne miejsca.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie wycofują się z Mierzei Kinburnskiej

"Ukraina wielokrotnie podejmowała próby odzyskania tego terytorium. Kijów uważa Kosę Kinburnską za tak ważną, że w zeszłym roku zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o uwzględnienie jej w jakimkolwiek przyszłym planie pokojowym, jaki Waszyngton mógłby przedstawić Władimirowi Putinowi" - czytamy w publikacji.

Kosa Kinburnska - wąski półwysep w obwodzie mikołajowskim, zwany również Mierzeją Kinburnską - stanowiła dla Kremla wysunięty bastion o ogromnym znaczeniu operacyjnym. Z tego miejsca Rosjanie mogli kontrolować ujście Dniepru do Morza Czarnego, blokować ruch statków handlowych z portów w Mikołajowie i Chersoniu oraz prowadzić regularny ostrzał artyleryjski i rakietowy miast na południu Ukrainy.

Analitycy cytowani przez France24, w tym ekspert wojskowy Sven Bukwoll z Norweskiego Instytutu Obrony i Badań, wskazują, że choć odwrót Rosjan ma ogromne znaczenie militarne, jego wymiar polityczny i symboliczny jest jeszcze większy.

Wojna Ukraina - Rosja. Kosa Kinburnska sygnałem w sprawie Odessy

Jak zauważa ukraiński ekspert wojskowy Iwan Stupak, opuszczenie kosy przez Rosjan diametralnie zmieni sytuację mieszkańców Mikołajowa i Oczakowa. "Ukraina będzie w stanie znacznie skuteczniej obronić obwody mikołajowski i chersoński przed codziennymi ostrzałami. Z kolei Rosja bezpowrotnie traci kontrolę nad dolnym biegiem Dniepru" - podkreślił.

Odwrót z Kosy Kinburnskiej to także jasny sygnał, że Rosja definitywnie porzuciła plany ofensywy morskiej lub lądowej w kierunku Odessy. Uwaga najeźdźców została bowiem całkowicie przekierowana na Donbas i obwód zaporoski, a front na rzece Dniepr uległ trwałej stagnacji.

Wojna w Ukrainie. Sukces Kijowa, karty po stronie Zełenskiego

Wycofanie się Rosjan potwierdza także rosnące możliwości technologiczne Ukrainy. Kijów zmusił przeciwnika do ucieczki nie poprzez krwawy, bezpośredni szturm piechoty, ale za pomocą chirurgicznego odcinania linii zaopatrzeniowych dronami i artylerią średniego zasięgu.

"To pokazuje zdolność Kijowa do zmuszania wroga do odwrotu za pomocą precyzyjnych uderzeń izolujących pole walki" - zaznacza Sven Bukwoll.

Z kolei dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego odzyskanie kontroli nad tym obszarem to potężny argument w rozmowach z międzynarodowymi partnerami. Sukces ten udowadnia zachodnim sojusznikom, że ukraińska strategia asymetrycznej wojny technologicznej (opartej na dronach) przynosi wymierne rezultaty i pozwala odzyskiwać okupowane terytoria. To z kolei - zdaniem ekspertów - może przełożyć się na dalsze wsparcie militarne dla Kijowa.

Źródła: France24, UNIAN





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