W skrócie Donald Trump zadeklarował, że Władimir Putin jest otwarty na negocjacje mające zakończyć wojnę w Ukrainie, a konflikt prawdopodobnie wygaśnie jeszcze przed końcem obecnej kadencji amerykańskiej administracji.

Reuters podaje, że mimo słów Trumpa nie ma dowodów, aby Putin faktycznie dążył do porozumienia z Wołodymyrem Zełenskim, a Rosja nadal eskaluje działania wojenne.

ONZ poinformowała, że czerwiec 2026 roku był najbardziej tragiczny dla ukraińskiej ludności cywilnej od kwietnia 2022 roku, a liczba ofiar cywilnych z powodu broni dalekiego zasięgu wzrosła o 60 procent w porównaniu do tego samego okresu w 2025 roku.

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W najnowszym wywiadzie udzielonym Fox News Donald Trump stwierdził, że wciąż uważa, że rosyjski przywódca jest gotów do zakończenia wojny w Ukrainie i zawarcia rozejmu z zaatakowanym krajem.

- Myślę, że jest gotów na porozumienie - przekonywał amerykański prezydent.

Trump o wojnie w Ukrainie. Wskazał maksymalną datę zakończenia konfliktu

Rosyjska agencja propagandowa Tass zwróciła uwagę na fragment wywiadu, w którym Donald Trump podaje datę potencjalnego zakończenia wojny. Amerykański prezydent zasugerował, że stanie się to jeszcze przed końcem jego kadencji.

Przypomnijmy, że przypada ona na 2029 rok.

- Myślałem, że skończy się wcześniej. Myślałem, że to będzie łatwiejsze, bo dogadują się z oboma liderami - przekonywał przywódca.

Jak wskazuje Reuters, pomimo zapowiedzi Trumpa, nic nie wskazuje na to, by Putin w istocie dążył do osiągnięcia porozumienia z Wołodymyrem Zełenskim. Moskwa wciąż eskaluje konflikt, który trwa już ponad cztery lata.

Czarny czerwiec w Ukrainie. ONZ podała nowe dane

Jak informuje ONZ, miniony czerwiec był najtragiczniejszym miesiącem dla ukraińskiej ludności cywilnej od kwietnia 2022 r. Według danych zginęły wówczas co najmniej 293 osoby, czyli o 37 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Szefowa HRMMU (misja ONZ ds. monitorowania praw człowieka w Ukrainie) Danielle Bell twierdzi, że dane za czerwiec "wskazują na niepokojącą tendencję do eskalacji konfliktu i rosnącą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej, spowodowaną coraz częstszym stosowaniem potężnej broni, która jest szczególnie śmiercionośna w gęsto zaludnionych obszarach miejskich".

Według ONZ liczba ofiar cywilnych spowodowanych przez broń dalekiego zasięgu wzrosła w okresie od stycznia do czerwca o 60 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku.





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