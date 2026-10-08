Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

KE grzmi po rosyjskim ataku na Kramatorsk. "Zbrodnia wojenna"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Celowe ataki na ludność i obiekty cywilne są zbrodniami wojennymi - oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand, komentując rosyjski atak na autobusy w ukraińskim Kramatorsku. Zginęły co najmniej 33 osoby, a 18 zostało rannych.

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Ursula von der Leyen w zielonej marynarce na tle płonącego autobusu i gęstego czarnego dymu po ataku w Kramatorsku.
KE skrytykowała rosyjski atak na autobusy w Kramatorsku. Na zdj. Ursula von der LeyenHANDOUT / DONETSK REGION PROSECUTOR'S OFFICE / DURSUN AYDEMIR / ANADOLUAFP

- Rosja nasiliła ataki na ludność cywilną. Widzieliśmy właśnie najnowsze doniesienia o rosyjskim ataku na autobusy w Kramatorsku, liczba ofiar wciąż rośnie - powiedział Christian Wigand na briefingu prasowym w Brukseli.

Rzecznik przypomniał, że także w środowych rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło 28 osób, w tym pięcioro dzieci. Troje z nich miało zaledwie rok.

- Celowe ataki na cywilów i obiekty cywilne są zbrodniami wojennymi. Wszyscy sprawcy i osoby współodpowiedzialne za to poważne złamanie międzynarodowego prawa humanitarnego muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - dodał Wigand.

Zapewnił, że UE będzie nadal wspierać Ukrainę i zwiększać presję na Rosję.

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Według Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w czwartkowym rosyjskim ataku na Kramatorsk zginęły 33 osoby, a 18 zostało rannych. Doniecka prokuratura obwodowa poinformowała, że celem były dwa autobusy rejsowe, zaatakowane najprawdopodobniej przy użyciu kierowanej bomby szybującej D-30 SN UMPB.

Szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin oskarżył Rosję o celowe atakowanie cywilów. "Rosjanie specjalnie atakują cywilów. Dla nich autobus z pasażerami jest atrakcyjnym celem właśnie dlatego, że jednym uderzeniem można zabić jak najwięcej ludzi" - oświadczył w komunikatorze Telegram.

Po uderzeniu nakazał wstrzymanie transportu publicznego w Kramatorsku i pobliskim Słowiańsku.

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