- Rosja nasiliła ataki na ludność cywilną. Widzieliśmy właśnie najnowsze doniesienia o rosyjskim ataku na autobusy w Kramatorsku, liczba ofiar wciąż rośnie - powiedział Christian Wigand na briefingu prasowym w Brukseli.

Rzecznik przypomniał, że także w środowych rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło 28 osób, w tym pięcioro dzieci. Troje z nich miało zaledwie rok.

- Celowe ataki na cywilów i obiekty cywilne są zbrodniami wojennymi. Wszyscy sprawcy i osoby współodpowiedzialne za to poważne złamanie międzynarodowego prawa humanitarnego muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - dodał Wigand.

Zapewnił, że UE będzie nadal wspierać Ukrainę i zwiększać presję na Rosję.

Wojna w Ukrainie. Tragedia w Kramatorsku, nie żyje kilkadziesiąt osób

Według Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w czwartkowym rosyjskim ataku na Kramatorsk zginęły 33 osoby, a 18 zostało rannych. Doniecka prokuratura obwodowa poinformowała, że celem były dwa autobusy rejsowe, zaatakowane najprawdopodobniej przy użyciu kierowanej bomby szybującej D-30 SN UMPB.

Szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin oskarżył Rosję o celowe atakowanie cywilów. "Rosjanie specjalnie atakują cywilów. Dla nich autobus z pasażerami jest atrakcyjnym celem właśnie dlatego, że jednym uderzeniem można zabić jak najwięcej ludzi" - oświadczył w komunikatorze Telegram.

Po uderzeniu nakazał wstrzymanie transportu publicznego w Kramatorsku i pobliskim Słowiańsku.



