Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Katastroficzny atak Rosji, stolica Ukrainy w ogniu. Wbijają szpilę USA

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Dziesiątki rakiet balistycznych i setki dronów posłała Rosja na Kijów. Zginęła jedna osoba, dziesiątki zostało rannych. Ukraińskie władze informują o wielkiej skali strat i zniszczeń, w wielu miejscach trwają akcje służb. Głos zabrał szef MSZ Ukrainy, uderzając nie tylko w Rosję, ale i w wysłannika USA, który zachwalał Władimira Putina.

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Po lewej eksplozja w Kijowie, po prawej mapa pokazującą trajektorie i miejsca uderzeń rakiet na terenie Ukrainy.
Rosja zaatakowała Kijów - nie żyje co najmniej jedna osoba, a 22 zostały rannex.com/VasylBodnar/; Gleb Garanich / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • Ambasador Ukrainy w Polsce Vasyl Bodnar poinformował o śmierci jednej osoby i 22 rannych w wyniku nocnych rosyjskich ataków na Kijów.
  • Atak obejmował wystrzelenie 26 rakiet balistycznych oraz do 150 dronów, a wśród rannych są dzieci.
  • Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha skrytykował wypowiedź Steve'a Witkoffa dotyczącą Władimira Putina, wskazując na brutalny charakter ataków Rosji.
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Ambasador Ukrainy w Polsce Vasyl Bodnar opublikował w mediach społecznościowych informacje na temat nocnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy.

Kijów został zaatakowany przez 26 rakiet balistycznych - osiem rakiet S-400, sześć rakiet Iskander-M oraz 12 pocisków Cyrkon.

Agencja Unian wskazuje, że wśród zneutralizowanych obiektów wymieniono jedynie drony. Nie zestrzelono żadnego pocisku - czytamy.

Na stolicę Ukrainy posłano też do 150 dronów Shahed. Zniszczone zostały obiekty cywilne, co najmniej jedna osoba nie żyje, a 22 zostały ranne. 

Według danych opublikowanych przez Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) wśród rannych jest czworo dzieci.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji na Kijów, Sybiha reaguje

Mer Kijowa Witalij Kliczko informował w nocy, że w uderzeniach na sześć kijowskich dzielnic trafione zostały m.in. budynki mieszkalne, stacja benzynowa, stacja pogotowia ratunkowego i część infrastruktury metra.

Dwie sylwetki ludzi poruszające się po pogorzelisku w ciemności, otoczone dymem i rozświetlone ostrym światłem padającym z tyłu.
Skutki ataków Rosji w Kijowie 22 październikaGENYA SAVILOV AFP

Po atakach Rosji wpis opublikował także szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

"Minionej nocy mieszkańcy Kijowa usłyszeli, jak naprawdę brzmi rosyjski 'humanizm'; brutalny atak z użyciem dziesiątek pocisków balistycznych, które uderzyły w infrastrukturę energetyczną, placówki medyczne, centra handlowe i dzielnice mieszkalne" - napisał minister i dodał, że zaatakowano także inne ukraińskie miasta.

Ironiczne nawiązanie do "humanizmu" jest odniesieniem do środowej wypowiedzi Steve'a Witkoffa. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa podczas środowego spotkania w Petersburgu z Władimirem Putinem nazwał rosyjskiego przywódcę "humanitarystą"., otwiera się w nowym oknie

"Polityka ustępstw, służalczość i pochlebstwa nie powstrzymają tej wojny. Zrobi to jedynie siła" - zakończył swój wpis Sybiha.

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