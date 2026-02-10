Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Katastrofa ukraińskiego śmigłowca Mi-24. "Nie wrócili z misji bojowej"

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

Załoga ukraińskiego śmigłowca Mi-24 zginęła. Do tragedii dojść miało podczas misji bojowej, z której wojskowi nie wrócili - podała 11. Samodzielna Brygada Lotnictwa Armii Ukrainy "Chersoń". Jednostka nie ujawnia dokładnego miejsca ani czasu katastrofy.

Śmigłowiec wojskowy lecący po prawej stronie kadru, po lewej stronie widoczna mapa pokazująca granice, punkty oraz obszary zaznaczone na czerwono.
Ukraińcy stracili śmigłowiec Mi-24. Jednostka pożegnała poległą załogęDeepStateMap | Aris MessinisAFP

W skrócie

  • Podczas lotu bojowego śmigłowca Mi-24 z 11. Samodzielnej Brygady Lotnictwa Armii Ukrainy "Chersoń" doszło do śmierci ukraińskiej załogi.
  • W oficjalnym komunikacie jednostki nie podano szczegółów dotyczących miejsca i czasu zdarzenia ani nazwisk poległych żołnierzy.
  • Kyiv Post przypomina o podobnym incydencie z 18 grudnia 2025 roku, kiedy to załoga śmigłowca Mi-24 zginęła po zderzeniu z rosyjskim dronem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do śmierci ukraińskiej załogi doszło podczas lotu bojowego śmigłowca Mi-24 z 11. Samodzielnej Brygady Lotnictwa Armii Ukrainy "Chersoń". Komunikat w tej sprawie pojawił się na profilu jednostki w mediach społecznościowych - relacjonują tamtejsze media.

"Z przykrością informujemy o niepowetowanej stracie. Nasi towarzysze - załoga śmigłowca Mi-24 - nie wrócili z misji bojowej" - napisano.

Zobacz również:

Rosyjscy żołnierze zagrożeniem w UE. Estonia wprowadza nowy zakaz
Świat

Wprowadzają radykalny zakaz, "cios" w rosyjskich żołnierzy. "Nie może być tak"

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    "Tylko najlepsi synowie Ukrainy są w stanie w tak bohaterski sposób bronić ojczyzny i ze szczególnym zaangażowaniem walczyć w powietrzu z okupantem. Byli prawdziwymi patriotami, szlachetnymi ludźmi i oficerami przez wielkie "O" - podkreślono we wpisie. Złożono także kondolencje najbliższym osób zmarłych.

    Wojna w Ukrainie. Załoga śmigłowca nie wróciła z misji bojowej

    W komunikacie ukraińskiej jednostki nie podano szczegółów o tym, gdzie ani dokładnie kiedy doszło do tragedii. Do tej pory nie ujawniono także nazwisk poległych żołnierzy.

    Ukraiński portal Kyiv Post przypomina, że nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy w ostatnich tygodniach Ukraińcy tracą załogę w misji powietrznej.

    Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    Do podobnego zdarzenia doszło 18 grudnia 2025 roku. Wtedy o śmierci załogi śmigłowca Mi-24 w misji bojowej donosiła 12. Samodzielna Brygada Lotnictwa Armii Ukrainy im. gen. bryg. Wiktora Pawlenki. Maszyna zderzyć miała się z rosyjskim dronem. 

    Wśród ofiar znaleźli się ppłk Ołeksandr Szemet, który wcześniej brał udział w operacji powietrznej mającej na celu przełamanie blokady Azowstalu - opisuje Kyiv Post. Był on w Ukrainie uznawany za bohatera narodowego. Otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy z Orderem Złotej Gwiazdy. Do katastrofy doszło w obwodzie czerkaskim na południe od Kijowa.

    Źródła: The Kyiv Independent, Kyiv Post

    Zobacz również:

    Matthew Whitaker, ambasador USA przy NATO, zaprzeczył słowom prezydenta Ukraina Wołodymyra Zełenskiego
    Wojna w Ukrainie

    Ambasador USA prostuje słowa Zełenskiego. Chodzi o termin zakończenia wojny

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    "Ambasador się zagalopował". Polityk PiS o sprawie CzarzastegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze