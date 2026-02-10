W skrócie Podczas lotu bojowego śmigłowca Mi-24 z 11. Samodzielnej Brygady Lotnictwa Armii Ukrainy "Chersoń" doszło do śmierci ukraińskiej załogi.

W oficjalnym komunikacie jednostki nie podano szczegółów dotyczących miejsca i czasu zdarzenia ani nazwisk poległych żołnierzy.

Kyiv Post przypomina o podobnym incydencie z 18 grudnia 2025 roku, kiedy to załoga śmigłowca Mi-24 zginęła po zderzeniu z rosyjskim dronem.

Do śmierci ukraińskiej załogi doszło podczas lotu bojowego śmigłowca Mi-24 z 11. Samodzielnej Brygady Lotnictwa Armii Ukrainy "Chersoń". Komunikat w tej sprawie pojawił się na profilu jednostki w mediach społecznościowych - relacjonują tamtejsze media.

"Z przykrością informujemy o niepowetowanej stracie. Nasi towarzysze - załoga śmigłowca Mi-24 - nie wrócili z misji bojowej" - napisano.

"Tylko najlepsi synowie Ukrainy są w stanie w tak bohaterski sposób bronić ojczyzny i ze szczególnym zaangażowaniem walczyć w powietrzu z okupantem. Byli prawdziwymi patriotami, szlachetnymi ludźmi i oficerami przez wielkie "O" - podkreślono we wpisie. Złożono także kondolencje najbliższym osób zmarłych.

Wojna w Ukrainie. Załoga śmigłowca nie wróciła z misji bojowej

W komunikacie ukraińskiej jednostki nie podano szczegółów o tym, gdzie ani dokładnie kiedy doszło do tragedii. Do tej pory nie ujawniono także nazwisk poległych żołnierzy.

Ukraiński portal Kyiv Post przypomina, że nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy w ostatnich tygodniach Ukraińcy tracą załogę w misji powietrznej.

Do podobnego zdarzenia doszło 18 grudnia 2025 roku. Wtedy o śmierci załogi śmigłowca Mi-24 w misji bojowej donosiła 12. Samodzielna Brygada Lotnictwa Armii Ukrainy im. gen. bryg. Wiktora Pawlenki. Maszyna zderzyć miała się z rosyjskim dronem.

Wśród ofiar znaleźli się ppłk Ołeksandr Szemet, który wcześniej brał udział w operacji powietrznej mającej na celu przełamanie blokady Azowstalu - opisuje Kyiv Post. Był on w Ukrainie uznawany za bohatera narodowego. Otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy z Orderem Złotej Gwiazdy. Do katastrofy doszło w obwodzie czerkaskim na południe od Kijowa.

