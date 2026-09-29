Do katastrofy doszło nieopodal bazy wojskowej Ukrainka w regionie amurskim we wsi Krasnojarsk.

To właśnie stamtąd startują maszyny, które bombardują Ukrainę pociskami dalekiego zasięgu.

Katastrofa bombowca strategicznego w Rosji. Sześć osób nie żyje

Zdaniem doniesień rosyjskiej agencji propagandowej TASS, która powołuje się na rosyjski resort obrony, do katastrofy miało dojść z powodu niekontrolowanego zapłonu.

Później to samo medium przekazało, że nowa wersja zakłada awarię trzech silników maszyny. Strona rosyjska wykluczyła natomiast działanie sił ukraińskich.

Rosyjskie ministerstwo obrony wydało komunikat, w którym potwierdzono doniesienia o katastrofie.

Kremlowskie służby przekazały, że zginęło sześciu członków załogi, a jeden został ranny. W komunikacie poinformowano, że maszyna odbywała lot szkoleniowy i nie była uzbrojona. Dodano też, że samolot rozbił się na "niezamieszkałym terenie".

Do sieci trafiły nagrania z momentu katastrofy. Co ciekawe, widać na nich, że wbrew zapewnieniom Kremla, samolot spadł w okolicy wiejskich zabudowań. Na miejscu od razu pojawili się ludzie, którzy próbowali ratować członków załogi.

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Rosjanie stracili TU 95MS. Ta maszyna może przenosić broń jądrową

Tu-95MS to najnowocześniejsza wersja radzieckiego bombowca strategicznego TU-95. Różni się od oryginału tym, że jest w stanie przenosić pociski manewrujące powietrze-ziemia Ch-55.

Maszyny te stanowią poważne zagrożenie dla sił ukraińskich. Operują bowiem poza zasięgiem systemów przeciwlotniczych i ukraińskiego lotnictwa.

Samoloty z rodziny Tu-95 są też w stanie przenosić broń jądrową.

Do przypadkowych katastrof bombowców dalekiego zasięgu dochodziło już wcześniej w trakcie tego konfliktu. W połowie sierpnia tego roku na dalekiej Syberii rozbił się samolot Tu-22M. Pilot maszyny zginął na miejscu.

Każda strata maszyny z rodzin Tu-22 i Tu-95 jest dla Rosji niezwykle bolesna. Kraj rządzony przez Władimira Putina nie produkuje tych maszyn już od lat 90.

Źródła: Reuters, TASS



