"W nocy z 22 na 23 sierpnia 2025 r., po wykonanym zadaniu bojowym, przy podejściu do lądowania zginął pilot myśliwca MiG-29 Serhij Wiktorowycz Bondar, urodzony w 1979 roku" - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy.

W komunikacie nie ujawniono, gdzie doszło do zdarzenia. Przyczyny wypadku bada specjalna komisja.

Wojna w Ukrainie. Katastrofa myśliwca MiG-29

To kolejna katastrofa wojskowego samolotu w Ukrainie. 29 czerwca, podczas odpierania rosyjskiego ataku, został uszkodzony, a następnie rozbił się myśliwiec F-16. Pilot maszyny zginął.

Z kolei 23 lipca ukraińskie władze poinformowały o stracie myśliwca Mirage 2000. Jego pilot zgłosił awarię, a następnie katapultował się. Został odnaleziony w stabilnym stanie, na ziemi po rozbiciu się maszyny nie odnotowano ofiar.

Francja w styczniu 2025 roku wysłała do Ukrainy trzy samoloty bojowe Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Jak wówczas podawano, Mirage, zostały wcześniej dostosowane przez francuskich specjalistów do warunków bojowych panujących na ukraińskich lotniskach i odcinkach drogowych, z których również startują samoloty.

