W skrócie Myśliwiec MiG-29 rozbił się podczas realizacji zadania bojowego w obwodzie połtawskim, a pilot został przewieziony do szpitala po katapultowaniu.

Powiadomiono o powołaniu komisji mającej wyjaśnić przyczyny katastrofy samolotu MiG-29 w nocy z 26 na 27 czerwca.

W ostatnich dniach ukraińskie lotnictwo poniosło kilka strat w powietrzu, w tym utratę Su-24M, Mirage 2000, MiG-29 oraz F-16.

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Do zdarzenia doszło w nocy z 26 na 27 czerwca. Siły Powietrzne Ukrainy przekazały, że utracono łączność z myśliwcem MiG-29 wykonującym misję bojową w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju.

W opublikowanym komunikacie potwierdzono utratę maszyny. Jednocześnie poinformowano, że pilot zdołał się katapultować, nawiązał kontakt z zespołem poszukiwawczo-ratowniczym i został szybko przetransportowany do placówki medycznej, gdzie przechodzi badania i otrzymuje niezbędną pomoc. Przyczyny katastrofy wyjaśni specjalnie powołana komisja.

Ukraina. Katastrofa myśliwca MiG-29 podczas misji bojowej

To kolejna katastrofa ukraińskiego samolotu wojskowego w ostatnich dniach. 16 czerwca Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o rozbiciu bombowca frontowego Su-24M w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju. W katastrofie zginęli dwaj lotnicy - pilot oraz nawigator.

W ostatnich miesiącach ukraińskie lotnictwo poniosło również inne straty. W sierpniu 2025 roku przy podejściu do lądowania rozbił się myśliwiec MiG-29 wracający z misji bojowej. Zginął wówczas 46-letni pilot.

W czerwcu 2025 roku, podczas odpierania rosyjskiego ataku, uszkodzony został myśliwiec F-16. Maszyna rozbiła się, a jej pilot zginął. 23 lipca 2025 roku ukraińskie władze poinformowały także o utracie myśliwca Mirage 2000. Pilot zgłosił awarię, po czym skutecznie się katapultował. Mężczyzna został odnaleziony w stabilnym stanie, a na ziemi nie odnotowano żadnych ofiar.





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