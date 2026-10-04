W skrócie Kanclerz Niemiec Friedrich Merz odwiedził Ukrainę, by zapowiedzieć pełne wsparcie w nadchodzących tygodniach.

W Kijowie Merz ma spotkać się z prezydentem Ukrainy, w agendzie ma znaleźć się przekazanie tysięcy niemieckich dronów przechwytujących.

Rosyjskie ministerstwo obrony ponowiło apel o opuszczenie Kijowa przez obcokrajowców i dyplomatów, ostrzegając przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

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Jak podała agencja Reutera, Friedrich Merz przyjechał do Kijowa w towarzystwie prezesów niemieckich koncernów zbrojeniowych i spotka się w ukraińskiej stolicy m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

- Przyjechałem dziś do Kijowa, bo w nadchodzących tygodniach Ukraina potrzebuje całego naszego wsparcia - powiedział Merz.

Jak zaznaczył kanclerz Niemiec, siły rosyjskie bombardują miasta, budynki mieszkalne i ciepłownie. - Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam - podkreślił.

- Powiem dziś prezydentowi Zełenskiemu: "Nadal możecie liczyć na naszą pomoc" - dodał niemiecki polityk.

W serwisie X Merz napisał natomiast, że "bezpieczeństwo Niemiec również zależy od wyniku tej wojny". Dlatego - jak stwierdził - jego kraj ma własne korzyści w pomaganiu Ukrainie.

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Za przybycie Merzowi podziękował, witający go na dworcu szef ukraińskiego MSZ. Andrij Sybiha zaznaczył, że wizyta niemieckiego polityka ma miejsce w ważnym czasie. Podziękował też za "wszechstronne wsparcie Niemiec" dla Ukrainy.

Sybiha zaznaczył, że "Ukraina i Niemcy zbudowały silne strategiczne partnerstwo", a Kijów jest zdeterminowany, by je jeszcze bardziej pogłębić. "Wysoko cenimy silne przywództwo Niemiec w Europie, które jest szczególnie ważne w tym momencie" - podkreślił.

"Dopiero wczoraj Niemcy świętowały jedność, która zmieniła Europę. Dziś Ukraińcy bronią wolności, bezpieczeństwa i jedności Europy, a Niemcy stoją mocno u naszego boku" - napisał Sybiha w serwisie X.

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Źródła: Niemcy mają przekazać Ukrainie drony

Agencja dpa napisała, że kanclerz Niemiec ma obiecać Ukrainie dalszą konkretną pomoc w walce obronnej przeciwko Rosji. Merzowi towarzyszy ministra gospodarki Katherina Reiche oraz 10 przedsiębiorców z branży zbrojeniowej i energetycznej.

Według źródeł rządowych Merz zamierza zapewnić w Kijowie ukraińskie siły zbrojne o rychłej dostawie tysięcy dronów przechwytujących, które mogą służyć do zwalczania znacznie szybszych, a przez to szczególnie niebezpiecznych rosyjskich dronów bojowych z napędem odrzutowym - podała dpa.

Ponadto ma zostać przyspieszona produkcja broni dalekiego zasięgu, za pomocą której można atakować linie zaopatrzenia na terytorium Rosji, za linią frontu.

Łącznie na te cele ma zostać uruchomiony miliard euro z zatwierdzonych już środków budżetowych. Na naprawę i odbudowę zniszczonych elektrowni przeznaczone zostanie kolejne 350 mln euro.

Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców. "Śmiertelne niebezpieczeństwo"

Zaledwie dzień wcześniej strona rosyjska ponowiła apel do obcokrajowców i dyplomatów., otwiera się w nowym oknie Tych przebywających w Kijowie wezwała do opuszczenia miasta, a pozostałych do powstrzymania się od odwiedzania Ukrainy.

Jak wskazało rosyjskie ministerstwo obrony, przebywając w Kijowie świadomie narażają się oni na "śmiertelne niebezpieczeństwo". Moskwa zapowiada kontynuację ataków, które nazywa "odwetowymi".

Strona rosyjska stwierdziła, że "odpowiedzialność za wszelkie potencjalne negatywne konsekwencje spoczywa wyłącznie na tych, którzy ignorują to ostrzeżenie".



