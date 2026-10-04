W skrócie Kanclerz Niemiec Friedrich Merz odwiedził Kijów i zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 1 miliarda euro, obejmujący wsparcie finansowe dla produkcji dronów, broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego.

Pomoc ma również objąć wsparcie dla ukraińskiego sektora energetycznego, na co do zimy zaplanowano około 350 milionów euro oraz jest planowane spotkanie koalicji chętnych w Berlinie w celu koordynacji dalszej pomocy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował Niemcom i przekazał, że podpisano 15 umów dotyczących współpracy, produkcji i zamówień, a ich łączna wartość przekracza 8,5 miliarda euro.

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- Dziś przywiozłem konkretną pomoc, kolejny pakiet pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro. Przeznaczamy te środki na wspólną produkcję dronów do zwalczania dronów z napędem odrzutowym. W ostatnich tygodniach udało się osiągnąć w tej dziedzinie znaczący przełom technologiczny i teraz szybko uruchamiamy ich produkcję seryjną - powiedział Friedrich Merz na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Dodał, że Niemcy będą też dostarczać Ukrainie broń dalekiego zasięgu, drony bojowe i sprzęt satelitarny, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Łącznie, według zapowiedzi kanclerza, kraj do zimy ma przeznaczyć ok. 350 mln euro na pomoc dla Ukrainy w sektorze energetycznym.

Merz zaznaczył, że pomoc ta ma złagodzić skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną i wesprzeć Ukraińców zimą. Dodał również, że Niemcy wspólnie z Francją i Wielką Brytanią planują zorganizować zimą w Berlinie spotkanie koalicji chętnych, między innymi w celu koordynacji dalszej pomocy dla Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski: Dziękuję, Niemcy. Dziękuję, Friedrich

Za pomoc podziękował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak wskazał, nowy pakiet pomocy obejmuje broń, "która pomoże [Ukrainie] teraz, a także wsparcie dla sektora energetycznego przed zimą - ważny pakiet energetyczny".

"Od dziś mamy 15 umów i dokumentów, z których większość dotyczy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, produkcji, odpowiednich zakupów, naszych zamówień dla niemieckiego przemysłu oraz wspólnych projektów na Ukrainie. Całkowita wartość naszych dzisiejszych umów przekracza 8,5 miliarda euro" - wskazał Zełenski.

"Dziękuję, Niemcy. Dziękuję, Friedrich. Dziękuję całej Europie za stanie po stronie Ukrainy i pomoc w ochronie życia" - napisał ukraiński przywódca w serwisie X.

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Niezapowiedziana wizyta Merza w Kijowie. Gdy przyjeżdżał ogłoszono alarm

Podczas spotkania dodał ponadto, że już w drugiej połowie października powinny pojawić się wyniki prac nad zwalczaniem dronów z napędem odrzutowym za pomocą małych rakiet.

- W następnej kolejności są małe rakiety, program małych rakiet. Nie będę teraz mówił o nazwach. Jest ich kilka rodzajów. Najpewniej zobaczymy rezultaty w tym miesiącu. Pod koniec, w drugiej połowie tego miesiąca - powiedział.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że masowa produkcja będzie zależała od tego, jakie to będą rezultaty. - A jeśli będą rezultaty, to od razu będziemy mogli osiągnąć odpowiednią skalę produkcji - dodał.

Zełenski poinformował również, że obecnie trwają prace nad tym, aby samoloty F-16 wykorzystywały 5-6 tys. pocisków kalibru 20 mm na dobę. - Wczoraj kontaktowaliśmy się w tej sprawie ze stroną polską, z premierem. Jutro będziemy również rozmawiać z Donaldem Tuskiem, z Emmanuelem Macronem - zaznaczył.

Kanclerz Niemiec przybył z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Kijowa w niedzielę rano. W czasie, gdy media informowały o jego przyjeździe, w stolicy Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Do godzin popołudniowych syreny, ostrzegające przed atakiem rosyjskich dronów, wyły jeszcze w Kijowie cztery razy.



