Kadyrow przybył do Ukrainy. Specjalna misja czeczeńskiego przywódcy
Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow pojawił się na terytorium Ukrainy w okupowanym Mariupolu - informuje Petro Andriuszczenko, szef Centrum Badan nad Okupacją. Według doniesień współpracuje z samozwańczymi władzami tzw. Donieckiej Republiki Ludowej ws. eksportu metalu. "Grabież" - komentuje krótko Andriuszczenko.
Informacja o wizycie przedstawicieli czeczeńskich władz pojawiła się na oficjalnych kanałach społecznościowych Ramzana Kadyrowa. Jak przekazano, delegacja "odwiedziła miejsce naszych bojowników w Mariupolu". W komunikacie, ani na załączonych do niego zdjęciach, nie widać jednak samego czeczeńskiego przywódcy.
O tym, że Ramzan Kadyrow przybył do okupowanego przez rosyjskie wojska miasta, poinformował Petro Andriuszczenko. Według ustaleń szefa Centrum Badań nad Okupacją, przywódca Czeczenii osobiście pojawił się w Mariupolu by negocjować kwestie eksportu metalu z lokalnych zakładów metalurgicznych.
"Wczoraj cała szumowina kadyrowska odwiedziła swoje posiadłości w Mariupolu, w Hucie Iljicza. Ale nie po to, by podnieść morale czy coś w tym stylu (…) Grabież" - napisał.
Wojna w Ukrainie. Kadyrow chce współpracy biznesowej z Doniecką Republiką Ludową
Z informacji uzyskanych przez Andriuszczenkę wynika, że Kadyrow wraz ze współpracownikami przybyli do Mariupola po spotkaniu z szefem samozwańczej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denisem Puszylinem. W jego trakcie negocjowane były zasady możliwości wywozu z okupowanego terytorium metalu.
"Zaraz po tym spotkaniu Puszylin wydał dekret zezwalający na przewóz (…) I po tym pozwoleniu górale rzucili się do Mariupola, by organizować grabież" - stwierdził.
Szef Centrum Badań nad Okupacją wyjaśnił, że współpraca ma w sobie elementy polityki. Jego zdaniem Kadyrow obiecał wesprzeć Puszylina na Kremlu "w walce z Siergiejem Kirijenką"
"Za to dostał pozwolenie na rabunek. W tym tkwi cała istota rosyjskiego brudu. Kraść i czerpać zyski. W tym tkwi cały cel okupacji - czysto kolonialna polityka" - podsumował.