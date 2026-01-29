W skrócie Ramzan Kadyrow pojawił się na Kremlu w czasie spotkania Putina z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kadyrow sprzeciwił się rozmowom o zakończeniu wojny w Ukrainie, podkreślając konieczność dalszych działań militarnych.

Stan zdrowia Kadyrowa wzbudza zainteresowanie, pojawiły się doniesienia o pogorszeniu i potencjalnych następcach na stanowisku przywódcy Czeczenii.

W czwartek przywódca Czeczenii zjawił się na Kremlu, gdzie odbyło się spotkanie Władimira Putina z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ramzan Kadyrow stwierdził, że jest przeciwny prowadzeniu rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Podkreślił, że Rosja powinna walczyć dalej.

- Uważam, że wojna winna zostać doprowadzona do końca. Jestem przeciwny negocjacjom - powiedział Kadyrow, którego cytuje agencja Reutera.

Wojna w Ukrainie. Ramzan Kadyrow zabrał głos, w tle stan jego zdrowia

Reuters podkreśla, że Kadyrow jest znanym zwolennikiem prowadzenia działań wojennych, a sam siebie zwykł nazywać "żołnierzem Putina".

Słowa Kadyrowa odzwierciedlają opinię grupy "zwolenników twardej linii", którzy są za kontynuowaniem wojny, gdyż sądzą, że Rosja ją wygrywa. Według nich Moskwa powinna prowadzić dalsze natarcie, nawet jeśli prezydent USA Donald Trump intensyfikuje wysiłki dyplomatyczne, by doprowadzić do porozumienia i rozejmu.

Autorzy depeszy przypominają, że Kreml zamierza osiągnąć swoje cele - jeśli nie drogą dyplomatyczną, to militarnie - podkreślał kilkukrotnie dyktator Władimir Putin.

Tymczasem Moskwa prowadzi z Ukrainą i USA negocjacje. Są zapowiadane kolejne etapy rozmów w Abu Zabi.

Wypowiedź Kadyrowa wzbudza zainteresowanie także z uwagi na jego stan zdrowia i związane z tym doniesienia.

Na początku stycznia agencja Interfax-Ukraina, powołując się na ukraiński wywiad, donosiła, że stan zdrowia Kadyrowa "znacznie pogorszył się z powodu niewydolności nerek". Bojownik miał być poddawany dializom w prywatnym szpitalu w Czeczenii.

Wcześniej Kadyrow przybył na tradycyjne spotkanie Rady Państwa z prezydentem Władimirem Putinem i przedstawicielami rosyjskich regionów, jednak nie wziął w nim udziału, bo został pilnie przetransportowany do szpitala.

Z uwagi na poważne kłopoty zdrowotne Kadyrowa Kreml ma szykować plan awaryjny na wypadek jego śmierci. Omawiane mają być kandydatury na nowego przywódcę Czeczenii. Mowa ma być o Magomedzie Daudowie i Aptim Ałaudinowie. Serwis Ważne Historie wymienia też nazwisko Adama Delimchanowa.

Kwestia rządów w Czeczenii jest dla Rosji ważna - Kadyrow to jeden z największych sojuszników Putina. Obecnie jest najdłużej piastującym stanowisko przywódcą autonomicznego regionu Rosji. Władzę objął w 2007 roku.

Źródła: Reuters, Nowaja Gazieta Jewropa

