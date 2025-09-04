W skrócie Donald Trump deklaruje determinację w dążeniu do pokoju między Rosją a Ukrainą, mimo że bezpośrednie rozmowy Putin-Zełenski są coraz mniej prawdopodobne.

Prezydent USA podkreśla swoje realistyczne i optymistyczne podejście do negocjacji oraz twierdzi, że zmusi przywódców do rozmowy.

Trump zgłasza aspiracje do Pokojowej Nagrody Nobla za swoje starania o zakończenie licznych globalnych konfliktów, choć część ekspertów sceptycznie ocenia jego rolę.

Donald Trump udzielił stacji CBS News wywiadu telefonicznego, w którym mówił o rozwiązaniu konfliktu w Ukrainie.

Jak zapewnił, choć sprawy nie idą do końca po jego myśli, nie rezygnuje on ze starań zakończenia rosyjsko-ukraińskiej wojny, która na pełną skalę rozpoczęła się w lutym 2022 r.

Wojna w Ukrainie. Trump naciska na pokój. "Załatwimy to"

- Jestem nadal zdeterminowany dążyć do zawarcia pokoju między Rosją a Ukrainą - przekazał Trump w rozmowie z dziennikarzami, jednocześnie określając swoje stanowisko jako realistyczne i optymistyczne i zdradzając, że bacznie śledzi to, jak Putin i Zełenski radzą sobie z kluczowym momentem negocjacji.

- Widziałem to i rozmawiałem o tym z prezydentami Putinem i Zełenskim. Coś się wydarzy, ale oni jeszcze nie są gotowi. Mimo wszystko, załatwimy to - zadeklarował.

Komentarz Trumpa pojawił się w momencie, w którym perspektywa bezpośredniej rozmowy Putin-Zełenski oddala się coraz bardziej, a Rosjanie kontynuują krwawe ataki w Ukrainie. Pod koniec sierpnia Kreml przeprowadził masowy atak dronów na Kijów, zabijając co najmniej 15 osób, w tym czworo dzieci i raniąc kilkadziesiąt kolejnych.

Odnosząc się do tego, prezydent USA przekazał, że jest niezadowolony z rosyjskich rzezi na Ukraińcach i zamierza nadal naciskać na zawarcie porozumienia pokojowego.

- Szczerze mówiąc, myślałem, że wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza ze wszystkich, które powstrzymałem, ale wydaje się, że jest nieco trudniejsza niż pozostałe - wyznał.

Spotkanie Putin-Zełenski. Trump: Zmuszę ich do rozmowy

Trump przekazał CBS News także, że obserwował, jak Putin dołącza do przywódców Chin i Korei Północnej na wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie.

- Rozumiem, dlaczego to zrobili. Liczyli na to, że będą ich obserwował, a ja obserwowałem - przyznał, dodając, że jego relacje z tymi przywódcami są "bardzo dobre". - Przekonamy się, jak dobre są w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch - nadmienił.

Amerykański przywódca ujawnił również, że jego podejście do wielu negocjacji dyplomatycznych, czy to z Rosją i Ukrainą, czy też z innymi walczącymi między sobą państwami, polega na zebraniu kluczowych przywódców w jednym pomieszczeniu i umożliwieniu im negocjowania porozumienia w czasie rzeczywistym, często pod jego kierownictwem, pod warunkiem nieodrzucania żadnej możliwości zanim to nastąpi.

To podejście, jak powiedział, wymaga cierpliwości, zwłaszcza gdy dąży się do szybkiego rozwiązania, ale wierzy, że opłaciło się podczas zawierania innych porozumień pokojowych. Na pytanie o to, czy czasem "trzeba przeczekać", odparł: - Cóż, czasem trzeba to zrobić.

- Na szczęście mieliśmy kilka bardzo dobrych dni i kiedy już doprowadzę do spotkania Putina z Zełenskim albo przynajmniej zmuszę ich do rozmowy, wszystko zadziała. Uratowaliśmy już miliony ludzkich istnień - stwierdził.

Donald Trump chce Pokojowej Nagrody Nobla

W ubiegłym miesiącu, jeszcze przed szczytem na Alasce, Trump powiedział dziennikarzom, że chce "przygotować grunt pod kolejne spotkanie, które powinno się wkrótce odbyć".

Pomijając rosyjsko-ukraińską wojnę, przywódca twierdzi, że należy mu się uznanie za zakończenie siedmiu innych wojen i że za te wysiłki powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. Chodzi o wojny Izraela z Iranem, Rwandy z Demokratyczną Republiką Konga, Armenii i Azerbejdżanu, Tajlandii i Kambodży, Indii i Pakistanu, Egiptu i Etiopii oraz Serbii i Kosowa.

Niektórzy analitycy polityki zagranicznej skrytykowali później twierdzenia Trumpa, wskazując, że wiele z tych konfliktów pozostaje nierozwiązanych lub nie było pełnoskalowymi wojnami, a sam Trump nie był decydującą siłą w negocjacjach. - Nie szukam uwagi. Chcę tylko ratować ludzkie życie - utrzymuje prezydent USA.

