- Dziękuję za to, że mogliśmy podpisać trzy ważne porozumienia. Szczegóły opisał pan minister, mówiąc o szczególnym uwzględnieniu nabywania umiejętności i zdolności w posługiwaniu się, w budowaniu potencjału dronowego i antydronowego. To jest współpraca zarówno pomiędzy siłami zbrojnymi, instytucjami badawczymi, naukowymi, jak i pomiędzy naszymi przemysłami - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Bardzo nam zależy, byśmy mogli tworzyć wspólne inicjatywy przemysłu zbrojeniowego. Ukraina jest niesamowitym liderem. Macie wielkie zdolności i możliwości produkcyjne. W ciągu ponad trzech lat wojny wykonaliście epokowy przeskok w zdolnościach dronowych i antydronowych. Chcemy korzystać z waszej wiedzy i umiejętności. Chcemy, aby polskie firmy - zarówno państwowe, jak i prywatne - mogły w tym wspólnie uczestniczyć - dodał wicepremier.

Stanowcze słowa w Kijowie. "Z wojną nie można się oswoić"

Według lidera PSL ważną częścią porozumienia jest implementacja doświadczeń z heroicznego pola walki, toczonego w obronie życia, wartości, niepodległości i suwerenności Ukrainy.

- Z wojną nie można się oswoić. Wydarzenia z nocy z 9 na 10 przypomniały Polsce, że tuż obok nas lecą rakiety, tysiące dronów w ciągu tygodnia. Każdego dnia zagrożone życie najmłodszych, seniorów, dzieci (...). My jesteśmy reprezentantami wartości ludzkiego życia i z tego chrześcijańskiego punktu widzenia: nie wolno akceptować, że ktoś zrzuca bomby na żłobki - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Polityk wyznał, że Polacy i Ukraińcy są ludźmi pokoju, chcącymi pokoju sprawiedliwego, opartego na warunkach akceptowanych przez tych, którzy w heroiczny sposób bronią swojej suwerenności i niepodległości.

- Musi być akceptowany przez państwo ukraińskie. Wspieramy wysiłki na rzecz pokoju, które szczególnie realizuje prezydent Stanów Zjednoczonych, ale też bardzo mocno wspiera wspólnota Unii Europejskiej i państw zachodnich, podzielających nasze wartości - dodał Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zapewnił także, że Kijów nie zbacza z drogi na Zachód poprzez staranie się o akcesję zarówno do UE, jak i NATO.

- Wymiernym, namacalnym elementem, jedyną tak naprawdę instytucją, która mówi o łączności pomiędzy NATO a Ukrainą, jest Centrum Analizy, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. To formalna jednostka funkcjonująca pomiędzy naszą koalicją na rzecz bezpieczeństwa i obronności w Sojuszu Północnoatlantyckim a walczącą Ukrainą. Chcemy z tego korzystać - implementować doświadczenia, ale też rozwijać proces treningowy i szkoleniowy dla ukraińskich żołnierzy, np. na terytorium Polski, który od samego początku jest dla nas bardzo ważny - dodał.

Kosiniak-Kamysz w Kijowie. Pojawił się w symbolicznym miejscu dla Polaków

Rozmowy poprzedziła wizyta w podkijowskiej Bykowni. To jedna z czterech katyńskich nekropolii, która mimo trwającej w Ukrainie wojny, pozostaje otwarta dla rodzin pomordowanych. Władysław Kosiniak-Kamysz złożył tam razem z polską delegacją wieńce.

- Czasem w Polsce, w Europie, gdzieś się o tym zapomina - że tuż obok nas codziennie giną ludzie. Ktoś przelewa krew za to, byśmy byli bezpieczni. Teraz jesteśmy na cmentarzu w kijowskiej Bykowni, na wojskowym cmentarzu - cmentarzu Rzeczypospolitej - przed ścianą, która ma tysiące nazwisk, w lesie, w którym są pochowani nasi rodacy bestialsko zamordowani przez NKWD, szczególnie po 1937 roku, ale również w innych okresach - przypomniał podczas spotkania z mediami szef MON.

Do rozmów na Wschodzie doszło po krótkim zgrzycie na linii Kijów-Warszawa. Podczas ostatniego wywiadu dla Sky News prezydent Ukrainy podważył skuteczność polskiej obrony powietrznej, sugerując, że nasz kraj nie byłaby w stanie obronić swoich obywateli przed zmasowanym atakiem. Na tę wypowiedź błyskawicznie i stanowczo odpowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, określając ją jako "niepotrzebną i nieprawdziwą".

- Zgodzić się mogę z tym, że nie jesteśmy w stanie wojny, inne są przepisy prawa, inne jest oddziaływanie - zaznaczył lider PSL.

