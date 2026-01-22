"Jeśli tego nie zrobią, są głupi". Putin spotka się z ludźmi Trumpa
Władimir Putin spotka się w Moskwie z wysłannikami Donalda Trumpa. Ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem ma rozmawiać o planie pokojowym, które w ocenie prezydenta USA jest "dość bliskie". Jednocześnie Trump stwierdził, że jeśli Putin i Zełenski nie dojdą do porozumienia, to "są głupi".
W skrócie
- Władimir Putin zapowiedział spotkanie w Moskwie z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, w celu omówienia rozwiązania konfliktu ukraińskiego.
- Donald Trump stwierdził, że porozumienie pokojowe jest "dość bliskie" i dodał, że jeśli Putin i Zełenski nie dojdą do porozumienia, "są głupi".
- Liderzy Unii Europejskiej wspierają Ukrainę, podkreślając konieczność powstrzymania rosyjskich celów i imperializmu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Dotychczas Stany Zjednoczone negocjowały pokój w Ukrainie osobno z przywódcami europejskimi i Wołodymyrem Zełenskim oraz osobno ze stroną rosyjską. Mimo wielokrotnych obietnic Donalda Trumpa, porozumienia wciąż nie ma.
Natomiast w środę późnym wieczorem Władimir Putin zapowiedział, że w czwartek spotka się ze specjalnym wysłannikiem Trumpa Steve'em Witkoffem oraz zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem. Mają "kontynuować dialog na temat rozwiązania konfliktu ukraińskiego". Według Putina tematem będzie również pomysł Trumpa o Radzie Pokoju i kwestia wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich.
Jak zaznacza Reuters, stawką rozmów jest zakończenie najkrwawszego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej.
Amerykanie o sprawie Ukrainy: Poczyniliśmy postępy
- Myślę, że poczyniliśmy duże postępy - ocenił Witkoff, kiedy mówił o negocjacjach pokojowych w szwajcarskim Davos, podczas Światowego Forum Ekonomicznego. - Jeśli więc obie strony chcą rozwiązać ten problem, to go rozwiążemy - zaznaczył.
Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił, że jego zdaniem Donald Trump jest zaangażowany w niepodległość i suwerenność Ukrainy. - Nigdy w to nie wątpiłem - podkreślił.
"Jeśli tego nie zrobią, są głupi". Trump o Putinie i Zełenskim
- Myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy dość blisko - powiedział Trump jeszcze przed negocjacjami. - Musimy to powstrzymać. Wierzę, że teraz mogą dojść do porozumienia - oświadczył.
- A jeśli tego nie zrobią, to są głupi - dodał prezyzdent USA, mówiąc o Putinie i Zełenskim. W ubiegłym tygodniu w rozmowie z Reutersem Trump stwierdził, że główną przeszkodą w zawarciu porozumienia jest ukraiński prezydent.
Kijów ma jednak wsparcie po stronie Unii Europejskiej. Liderzy Wspólnoty podkreślają, że nie można pozwolić Rosji na osiągnięcie swoich celów i powrót imperializmu z czasów ZSRR. Putin z kolei powtarza, że jest otwarty na rozmowy z Zachodem, który w jego ocenie upokorzył Rosję po upadku Związku Radzieckiego, poprzez rozszerzenie strefy wypływów NATO.