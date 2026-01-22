W skrócie Władimir Putin zapowiedział spotkanie w Moskwie z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, w celu omówienia rozwiązania konfliktu ukraińskiego.

Donald Trump stwierdził, że porozumienie pokojowe jest "dość bliskie" i dodał, że jeśli Putin i Zełenski nie dojdą do porozumienia, "są głupi".

Liderzy Unii Europejskiej wspierają Ukrainę, podkreślając konieczność powstrzymania rosyjskich celów i imperializmu.

Dotychczas Stany Zjednoczone negocjowały pokój w Ukrainie osobno z przywódcami europejskimi i Wołodymyrem Zełenskim oraz osobno ze stroną rosyjską. Mimo wielokrotnych obietnic Donalda Trumpa, porozumienia wciąż nie ma.

Natomiast w środę późnym wieczorem Władimir Putin zapowiedział, że w czwartek spotka się ze specjalnym wysłannikiem Trumpa Steve'em Witkoffem oraz zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem. Mają "kontynuować dialog na temat rozwiązania konfliktu ukraińskiego". Według Putina tematem będzie również pomysł Trumpa o Radzie Pokoju i kwestia wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich.

Jak zaznacza Reuters, stawką rozmów jest zakończenie najkrwawszego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej.

Amerykanie o sprawie Ukrainy: Poczyniliśmy postępy

- Myślę, że poczyniliśmy duże postępy - ocenił Witkoff, kiedy mówił o negocjacjach pokojowych w szwajcarskim Davos, podczas Światowego Forum Ekonomicznego. - Jeśli więc obie strony chcą rozwiązać ten problem, to go rozwiążemy - zaznaczył.

Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił, że jego zdaniem Donald Trump jest zaangażowany w niepodległość i suwerenność Ukrainy. - Nigdy w to nie wątpiłem - podkreślił.

"Jeśli tego nie zrobią, są głupi". Trump o Putinie i Zełenskim

- Myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy dość blisko - powiedział Trump jeszcze przed negocjacjami. - Musimy to powstrzymać. Wierzę, że teraz mogą dojść do porozumienia - oświadczył.

- A jeśli tego nie zrobią, to są głupi - dodał prezyzdent USA, mówiąc o Putinie i Zełenskim. W ubiegłym tygodniu w rozmowie z Reutersem Trump stwierdził, że główną przeszkodą w zawarciu porozumienia jest ukraiński prezydent.

Kijów ma jednak wsparcie po stronie Unii Europejskiej. Liderzy Wspólnoty podkreślają, że nie można pozwolić Rosji na osiągnięcie swoich celów i powrót imperializmu z czasów ZSRR. Putin z kolei powtarza, że jest otwarty na rozmowy z Zachodem, który w jego ocenie upokorzył Rosję po upadku Związku Radzieckiego, poprzez rozszerzenie strefy wypływów NATO.

