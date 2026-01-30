Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że termin lub miejsce kolejnej rundy rozmów między Ukrainą a Rosją, prowadzonych przy mediacji Stanów Zjednoczonych, mogą ulec zmianie.

Kolejne spotkanie miało odbyć się w niedzielę w Abu Zabi, jednak Zełenski przyznał, że nie wie, kiedy do niego dojdzie.

- Bardzo ważne jest dla nas, aby na spotkaniu obecni byli wszyscy, z którymi się na to umówiliśmy, ponieważ wszyscy oczekują informacji zwrotnej - powiedział dziennikarzom.

- Ostateczne porozumienia dotyczące planu pokojowego mogą zostać osiągnięte wyłącznie na spotkaniu przywódców - dodał.

Zełenski przekazał również, że dotychczas nie osiągnięto kompromisu w sprawie terytorium.

Zełenski zaprasza Putina do Kijowa. "Spotkanie w Moskwie jest niemożliwe"

Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował w środę, że główni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa - Steve Witkoff oraz Jared Kushner - którzy uczestniczyli w poprzedniej rundzie rozmów, nie wezmą udziału w planowanym spotkaniu w Abu Zabi.

Zełenski zaznaczył, że data lub lokalizacja rozmów mogą się zmienić także ze względu na rozwój sytuacji w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Prezydent Ukrainy oświadczył również, że spotkanie z Władimirem Putinem w Moskwie jest dla niego niemożliwe. Podkreślił, że jest gotów na każdy format szczytu przywódców, ale nie w Moskwie ani na Białorusi.

Zamiast tego Zełenski wyszedł z kontrofertą, zapraszając Putina do Kijowa. - Jeśli oczywiście się odważy - dodał.

Jednocześnie poinformował, że Rosja wstrzymała wymianę jeńców wojennych.

Ukraina w Unii Europejskiej. "Będziemy technicznie gotowi w 2027 roku"

Zełenski odniósł się także do kwestii przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak powiedział, kraj będzie "technicznie gotowy" na ten ruch w 2027 roku, a do końca tego roku wdroży kluczowe kroki wymagane w procesie członkostwa.

Ukraiński przywódca dodał, że uzyskanie szybkiej akcesji do UE stanowi istotny element gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny z Rosją.

- Chciałbym, aby Ukraina otrzymała jasny harmonogram - podkreślił, zaznaczając, że jego rząd pozostaje zaangażowany w realizację niezbędnych reform.

Źródło: Reuters

Płaczek w "Graffiti": Przedsiębiorcy patrzą z nadzieją w stronę Konfederacji Polsat News