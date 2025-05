Donald Trump stwierdził przy tym, że rosyjski przywódca chciał się z nim spotkać w Stambule , ale on nie zdecydował się polecieć do Turcji, bo "nie chciał rozczarowywać Zjednoczonych Emiratów Arabskich", gdzie przebywał z wizytą.

Ostatecznie jednak powiedział, że nałoży sankcje, jeśli zostanie do tego zmuszony. - Zawsze byłem dobry w wywieraniu nacisku, zrobię to, jeśli będę musiał (...) Zrobię to, jeśli nie zawrzemy umowy. To byłoby miażdżące dla Rosji, ponieważ mają trudności z gospodarką, a ceny ropy są niskie - mówił.