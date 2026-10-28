W skrócie Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych negocjacjach w Abu Zabi.

Doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow, zapowiedział, że przedstawiciele państw europejskich nie zostaną zaproszeni do trójstronnego stołu negocjacyjnego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że trójstronne spotkanie w formacie Ukraina-USA-Rosja planowane jest na pierwszą połowę listopada.

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- Jest za wcześnie, by mówić o negocjacjach w Abu Zabi - stwierdził Siergiej Riabkow, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych.

- Istnieje wprawdzie wstępne porozumienie co do tego, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do takiego spotkania, a Abu Zabi rzeczywiście było wymieniane jako potencjalne miejsce - to wszystko prawda. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, wciąż znajdujemy się na etapie przygotowawczym - dodał rosyjski polityk, cytowany przez agencję Unian.

Rozmowy trójstronne w Abu Zabi. "Jest za wcześnie, by o nich mówić"

Riabkow powiedział, że prowadzony jest ścisły i intensywny dialog z administracją Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie.

Rosja, otwiera się w nowym oknie oczekuje przy tym, że Stany Zjednoczone, otwiera się w nowym oknie podejmą wysiłki na rzecz "trwałego uregulowania sytuacji w Ukrainie", które uwzględni - jak to określił "pierwotne przyczyny konfliktu".

Z drugiej strony - jak stwierdził - Moskwa, otwiera się w nowym oknie nie żywi złudzeń, że wynik wyborów w USA doprowadzi do poprawy relacji z Rosją.

Rozmowy ws. wojny w Ukrainie. Uszakow wskazuje na Europę. "Nie wezmą udziału"

Doradca Władimira Putina, otwiera się w nowym oknie Jurij Uszakow stwierdził natomiast, że przedstawiciele państw europejskich nie wezmą udziału w kolejnej rundzie rozmów między Rosją, USA a Ukrainą. - Mogą tam dotrzeć, jeśli kupią bilety, ale nikt ich nie zaprosi do stołu negocjacyjnego - powiedział.

Jak dodał, strony zgodziły się jedynie wznowić negocjacje trójstronne z udziałem Rosji, Ukrainy i USA. Nie spodziewano się udziału europejskich przedstawicieli w tym formacie.

Uszakow przekazał, że kwestia ewentualnego udziału krajów europejskich w negocjacjach nie była poruszana podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej Putina z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem.

Odnosząc się do terminu rozmów, które mają odbyć się w przyszłym miesiącu w Abu Zabi, Uszakow stwierdził, że konkretna data nie została jeszcze ustalona.

Trójstronne rozmowy w Abu Zabi. Zełenski wskazał termin

Według wcześniejszych deklaracji trójstronne rozmowy Rosji z Ukrainą i USA dotyczące zakończenia wojny i zawarcia pokoju w Ukrainie są zaplanowane na listopad w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Informację tę potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Na listopad mamy uzgodnienie dotyczące zorganizowania trójstronnego spotkania w formacie Ukraina-USA-Rosja na szczeblu zespołów i mamy nadzieję, że dojdzie ono do skutku - powiedział podczas piątkowego spotkania online w Hudson Institute. Jego wypowiedź przytoczyła agencja Interfax-Ukraina.

- Planujemy spotkać się w pierwszej połowie listopada, jak najwcześniej. Jesteśmy gotowi na spotkanie w dowolnym dniu, nawet jutro, jednak wszystko zależy od Rosjan - kontynuował ukraiński przywódca.

Rosja wyraziła "gotowość" do wznowienia rozmów pokojowych po środowym spotkaniu Putina ze specjalnym wysłannikiem Trumpa, Steve'em Witkoffem. Dzień wcześniej Witkoff spotkał się w Oslo z Zełenskim i przywódcami Norwegii i Finlandii.

Źródła: agencja Reutera, Unian, Interfax, Vedomosti



