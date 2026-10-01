W skrócie Ukraina zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o sankcje wobec rosyjskich firm związanych z rozwijaniem systemu satelitarnego Rassvet, stanowiącego alternatywę dla Starlinka.

Kijów postrzega rozwój rosyjskiej sieci Rassvet jako bezpośrednie zagrożenie militarne i planuje przekazać amerykańskiej administracji listę podmiotów do objęcia sankcjami.

System Rassvet ma zostać uruchomiony w 2027 roku i docelowo składać się nawet z 900 satelitów, a Ukraina jednocześnie zabiega o szerszy zasięg Starlinka.

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Jak powiedział dziennikarzom kierownik ambasady Ukrainy w Waszyngtonie Denys Sienik, Rosja szybko rozwija sieć Rassvet, która ma być krajową alternatywą dla systemu Starlink należącego do firmy SpaceX.

Według Sienika uruchomienie rosyjskiego systemu może stworzyć poważne zagrożenie dla Ukrainy. - Jeśli do końca 2026 roku uruchomią Rassvet, będą mogli namierzać cele ukraińskie w czasie rzeczywistym na naszym terytorium - powiedział przedstawiciel ukraińskiej ambasady.

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Sienik zapowiedział, że Ukraina przekaże administracji USA oraz Kongresowi informacje o firmach i osobach, które - zdaniem Kijowa - pomagają w rozwoju Rassvet. Wśród podmiotów, których objęcia sankcjami domaga się Ukraina, znajduje się Biuro 1440, przedsiębiorstwo odpowiedzialne za produkcję systemu.

- Jeśli te podmioty nie zostaną objęte sankcjami, to faktycznie umożliwi to Rosji realizację tego programu, a to będzie przełomowe - ocenił Sienik.

Departament Skarbu USA nie skomentował na razie działań Ukrainy zmierzających do nałożenia nowych sankcji. Kijów uważa jednak, że dotychczasowe restrykcje wobec rosyjskiej infrastruktury związanej z komunikacją kosmiczną pozostawiają luki, które Moskwa może wykorzystać do dalszej rozbudowy systemu.

Rassvet ma być rosyjskim odpowiednikiem Starlinka - siecią satelitów poruszających się na niskiej orbicie okołoziemskiej, która ma zapewniać dostęp do internetu. Rosja rozpoczęła budowę systemu w marcu 2026 roku, gdy na orbitę trafiła pierwsza partia 16 satelitów. Kolejne 16 wystrzelono w lipcu z kosmodromu Plesieck.

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Według planów przedstawionych przez stronę rosyjską system ma rozpocząć działalność w 2027 roku. Docelowo konstelacja ma liczyć nawet 900 satelitów, choć informacje dotyczące zakładanej liczby urządzeń w poszczególnych etapach projektu różnią się.

Pierwsze satelity Rassvet napotkały problemy techniczne. Jedno z urządzeń wystrzelonych w marcu utracono, jednak większość pozostałych osiągnęła kolejne orbity i rozpoczęła pracę. W lipcu Rosja przeprowadziła drugi start, wysyłając na orbitę kolejną grupę 16 satelitów.

Reuters przypomina, że SpaceX ma obecnie na orbicie ponad 10 tys. satelitów. Starlink jest w Rosji zakazany, a korzystanie z jego sprzętu podlega karom finansowym. Rosja rozwija więc własną infrastrukturę, która ma zapewnić jej niezależność od zagranicznego systemu komunikacji satelitarnej.

Kijów zwraca uwagę nie tylko na możliwość wykorzystania Rassvet do łączności. Zdaniem ukraińskich władz rozwój rosyjskiej konstelacji może mieć bezpośrednie znaczenie militarne. Sienik wskazał, że zdolność do obserwowania i namierzania celów w czasie rzeczywistym mogłaby wpłynąć na sytuację na polu walki.

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W tle sporu o rosyjski system Kijów zabiega również o rozszerzenie zasięgu Starlinka. Ukraina chce uzyskać możliwość korzystania z łączności satelitarnej na większym obszarze, w tym w odniesieniu do rosyjskich wyrzutni rakiet balistycznych znajdujących się na terytorium Rosji.

Stanowisko to poparł w ubiegłym tygodniu prezydent Finlandii Alexander Stubb, który apelował do Elona Muska o pomoc Ukrainie w uzyskiwaniu dostępu do rosyjskich wyrzutni.



