W skrócie Donald Trump zapowiedział, że głównym celem spotkania z Władimirem Putinem jest wypracowanie zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie.

Prezydent USA zadeklarował, że jeśli negocjacje nie przyniosą efektu, opuści rozmowy bez zawarcia porozumienia.

Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Rosja nie daje sygnałów do zakończenia działań wojennych, a w dniu negocjacji doszło do kolejnych ataków rosyjskich.

Przed szczytem na Alasce Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie Air Force One. Amerykański prezydent pytany był o to, co chce osiągnąć w rozmowie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem.

Przywódca stwierdził, że nie wie, co mogłoby sprawić, by spotkanie zakończyło się sukcesem, jednak będzie dążył do zawieszenia broni w konflikcie rosyjsko-ukraińskim.

Trump o potencjalnej porażce na Alasce. "Szybko wrócę do domu"

- Nic nie jest przesądzone. Chcę pewnych rzeczy. Chcę zawieszenia broni - wskazał Donald Trump, dodając, że ma nadzieję, że nastąpi ono "szybko".

Prezydent USA stwierdził, że "nie będzie zadowolony", jeśli porozumienie w sprawie przerwania ognia nie zostanie zawarte podczas piątkowego szczytu. - Chcę, żeby zabijanie się skończyło - powiedział.

W rozmowie z Fox News w stanowczy sposób wskazał, że jeśli w trakcie rozmów z Putinem dostrzeże, że przełom nie jest możliwy, zamierza po prostu przerwać dyskusję i wyjść.

- Jeśli nie pójdzie dobrze, zamierzam naprawdę szybko wrócić do domu - powiedział przywódca USA.

Kolejny atak Rosjan, tuż przed szczytem na Alasce

W rozmowie z dziennikarzami Trump stwierdził, że europejscy przywódcy nie mówią mu "co ma robić", ale zarówno oni jak i Wołodymyr Zełenski, są zaangażowani w proces, który przeprowadzony zostanie w piątek w Anchorage.

Tymczasem ukraiński prezydent napisał w piątek w mediach społecznościowych, że nie dostrzega żadnych oznak tego, że Moskwa przygotowuje się do zakończenia wojny. "W dniu negocjacji również zabijają ludzi. A to wiele mówi" - napisał.

Zełenski nawiązywał do rosyjskiego ataku w obwodzie dnieptropietrowskim. Armia agresora wystrzeliła pocisk balistyczny, który doprowadził do śmierci jednej osoby. W obwodzie sumskim natomiast dron ostrzelał infrastrukturę cywilną, co zakończyło się pożarem.

